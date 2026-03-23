Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya: Malinin a prágai vb-n bizonyítana

2026.03.23. 13:23
Malinin az olimpia gáláján látványosan korcsolyázott (Fotó: Getty Images)
Címkék
műkorcsolya-vb Ilia Malinin műkorcsolya
Az olimpiai fiaskó után a szerdán kezdődő műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon ismét bizonyítaná klasszisát Ilia Malinin, aki kétszeres címvédőként lép jégre Prágában.

A 21 éves amerikai versenyző talán a februári, milánói-cortinai téli olimpiai legnagyobb negatív szenzációját szolgáltatta azzal, hogy toronymagas favoritként a nyolcadik helyen zárta a férfiak küzdelmét. Az előző két szezonban egyetlen viadalon sem kapott ki, sorozatban 14 megnyert versennyel a háta mögött érkezett az ötkarikás játékokra, s a rövidprogram után az első helyen állt. 

A kűrben aztán váratlanul hibát hibára halmozott, kétszer is elesett és a hét tervezett négyfordulatos ugrása közül mindössze hármat mutatott be. Később azt mondta, megroppant az elvárások súlya alatt, nem bírta el az esélyesség terhét.

„Nagyon várom a rajtot, hogy újra visszatérjek a győztes útra. Ha minden jól alakul, sikerülni fog és elégedett leszek” – mondta az Olympics.com honlapnak Malinin.

A tengerentúli műkorcsolyázó már az olimpia után nem sokkal megmutatta, hogy a formájával nincs gond, egy zürichi bemutatón elkápráztatta a közönséget, többek között egy négyfordulatos Axellel. A milánói meglepetésbajnok, a kazah Mihail Sajdorov nem lesz ott a vb-n.

 

Ezek is érdekelhetik