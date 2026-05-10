Nyert a Kozármisleny, kiesett a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–2 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 661 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

BÉKÉSCSABA: Póser –Kuzma, Viczián, Kelemen D., Mikló – Pintér B. (Hursán, 75.), Papp Á., Balla, Nagy G. (Daru, 80.) – Zsolnai, Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Vajda R., Mikolay (Turi, a szünetben) – Kocsis D. (Herczeg B., 77.), Kozics – László K. (Gajág, 82.), Zamostny (Dóra, 64.), Gazdag V. (Csucsánszky, a szünetben) – Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Nagy G. (57.), ill. Vajda R. (25., 59.)

MESTERMÉRLEG

Balog Zsolt: – Reménykedtünk, hogy az utolsó fordulóban a Mezőkövesd ellen még harcolhatunk a bennmaradásért. Fájó, hogy mégis kiesett a csapat, ezen a meccsen több olyan lehetőség volt, amiből gólt érhettünk volna el.

Czuczi Mátyás: – A bennmaradásért, így az életéért küzdő csapat ellen játszottunk, de fel tudtuk venni a harcot. A játék nem volt az igazi, de most ez kellett, hogy meglegyen a három pont.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején a Békéscsaba birtokolta többet a labdát, a hazai csapat győzelmi kényszerben volt, mivel a Szentlőrinc legyőzte a Videotont. Viszont helyzetet nem tudott kialakítani, sőt a 25. percben Vajda Roland fejesével a vendégek kerültek előnybe. A félidő második fele sok sárga lapot hozott, Karakó játékvezető négyet is kiosztott ebben a játékrészben. A félidő végén egy sorfalon megpattanó szabadrúgás jelentett veszélyt a vendégkapura, de ezt Oroszi hárította.

A szünetben a Kozármisleny két helyen is változtatott. A Békéscsaba ismét többet birtokolta a labdát, mégis egy vendéglövés jelentette a legtöbb veszélyt. Az 57. percben aztán egy felívelt labdát fejelt le Kóródi, Nagy Gergő levette, és közelről a kapuba lőtt, felélesztve a hazai reményeket. Két perccel később azonban egy szöglet után ismét betalált Vajda Roland, amivel újból vezetéshez juttatta a kozármislenyieket. A Békéscsaba próbált egyenlíteni, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Sok volt a sárga lap ebben a félidőben is, újabb öt talált gazdára. A mérkőzés hosszabbításában Csucsánszky vezette a kapusra a labdát, de Póser óriásit hárított, ekkor még nem dőlt el a találkozó, viszont a hátralévő két percben már nem történt említésre méltó helyzet.

A Kozármisleny győzelmével eldőlt, hogy a csapat nem lehet rosszabb, mint hatodik a tabellán, az idényt pedig a Karcag elleni hazai meccsen fejezi majd be. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy ezzel a Békéscsaba lett a másik kieső a Budafok mellett – az utolsó fordulóban tét nélkül lép pályára Mezőkövesden. 1–2