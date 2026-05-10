Serie A: a Roma elképesztő végjáték után győzött Parmában

2026.05.10. 21:35
Malen (balra) első gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
Roma Serie A Parma olasz foci
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 36. fordulójának vasárnapi játéknapján a Roma idegenben 3–2-re győzött a Parma ellen.

Donyell Malen a 22. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, a Parma azonban a második félidő elején egalizált. A mérkőzés végjátéka elképesztő fordulatokat hozott: Mandela Keita a 87. percben a vezetést is megszerezte a Parmának, ám amikor a hazaiak már a zsebükben érezték a három pontot, Devyne Rensch a 90+4. percben egyenlített. S ezzel még nem volt vége, ezután jött a slusszpoén: Malen a 90+11. percben tizenegyesből második gólját is megszerezte, amivel a Roma elhozta a három pontot.

Előtte Sascha Britschgit kiállította a játékvezető, így a Parma tíz emberrel fejezte be a fordulatos összecsapást. Mostani sikerével a Roma életben tartotta Bajnokok Ligája-álmait.

OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Roma 2–3 (Strefezza 47., M. Keita 87., ill. Malen 22., 90+11. – a másodikat 11-esből, Rensch 90+4.)
Kiállítva: Britschgi (90+9., Parma)
Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)
Cremonese–Pisa 3–0 (Vardy 31., Bonazzoli 51., Okereke 86.)
Fiorentina–Genoa 0–0
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Napoli–Bologna
SZOMBAT
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)
PÉNTEK
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)

1. Internazionale36274585–31+54 85 
2. Napoli35217752–33+19 70 
3. Juventus361911659–30+29 68 
4. Roma362141155–31+24 67 
5. Milan351910648–29+19 67 
6. Como361811760–28+32 65 
7. Atalanta351413847–32+15 55 
8. Lazio3613121139–37+2 51 
9. Udinese361481445–46–1 50 
10. Bologna351471442–41+1 49 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3610121427–45–18 42 
14. Genoa3510101540–48–8 40 
15. Fiorentina358131438–49–11 37 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese367101930–53–23 31 
19. Verona363112224–58–34 20 
20. Pisa362122225–66–41 18 
az állás

 

