Serie A: a Roma elképesztő végjáték után győzött Parmában
Donyell Malen a 22. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, a Parma azonban a második félidő elején egalizált. A mérkőzés végjátéka elképesztő fordulatokat hozott: Mandela Keita a 87. percben a vezetést is megszerezte a Parmának, ám amikor a hazaiak már a zsebükben érezték a három pontot, Devyne Rensch a 90+4. percben egyenlített. S ezzel még nem volt vége, ezután jött a slusszpoén: Malen a 90+11. percben tizenegyesből második gólját is megszerezte, amivel a Roma elhozta a három pontot.
Előtte Sascha Britschgit kiállította a játékvezető, így a Parma tíz emberrel fejezte be a fordulatos összecsapást. Mostani sikerével a Roma életben tartotta Bajnokok Ligája-álmait.
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Parma–Roma 2–3 (Strefezza 47., M. Keita 87., ill. Malen 22., 90+11. – a másodikat 11-esből, Rensch 90+4.)
Kiállítva: Britschgi (90+9., Parma)
Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)
Cremonese–Pisa 3–0 (Vardy 31., Bonazzoli 51., Okereke 86.)
Fiorentina–Genoa 0–0
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Napoli–Bologna
SZOMBAT
Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)
Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)
Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)
Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)
PÉNTEK
Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)
|1. Internazionale
|36
|27
|4
|5
|85–31
|+54
|85
|2. Napoli
|35
|21
|7
|7
|52–33
|+19
|70
|3. Juventus
|36
|19
|11
|6
|59–30
|+29
|68
|4. Roma
|36
|21
|4
|11
|55–31
|+24
|67
|5. Milan
|35
|19
|10
|6
|48–29
|+19
|67
|6. Como
|36
|18
|11
|7
|60–28
|+32
|65
|7. Atalanta
|35
|14
|13
|8
|47–32
|+15
|55
|8. Lazio
|36
|13
|12
|11
|39–37
|+2
|51
|9. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|10. Bologna
|35
|14
|7
|14
|42–41
|+1
|49
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|36
|10
|12
|14
|27–45
|–18
|42
|14. Genoa
|35
|10
|10
|15
|40–48
|–8
|40
|15. Fiorentina
|35
|8
|13
|14
|38–49
|–11
|37
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|36
|8
|8
|20
|24–48
|–24
|32
|18. Cremonese
|36
|7
|10
|19
|30–53
|–23
|31
|19. Verona
|36
|3
|11
|22
|24–58
|–34
|20
|20. Pisa
|36
|2
|12
|22
|25–66
|–41
|18