Serie A: a Roma elképesztő végjáték után győzött Parmában

Donyell Malen a 22. percben szerzett vezetést a fővárosiaknak, a Parma azonban a második félidő elején egalizált. A mérkőzés végjátéka elképesztő fordulatokat hozott: Mandela Keita a 87. percben a vezetést is megszerezte a Parmának, ám amikor a hazaiak már a zsebükben érezték a három pontot, Devyne Rensch a 90+4. percben egyenlített. S ezzel még nem volt vége, ezután jött a slusszpoén: Malen a 90+11. percben tizenegyesből második gólját is megszerezte, amivel a Roma elhozta a három pontot.

Előtte Sascha Britschgit kiállította a játékvezető, így a Parma tíz emberrel fejezte be a fordulatos összecsapást. Mostani sikerével a Roma életben tartotta Bajnokok Ligája-álmait.

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Parma–Roma 2–3 (Strefezza 47., M. Keita 87., ill. Malen 22., 90+11. – a másodikat 11-esből, Rensch 90+4.)

Kiállítva: Britschgi (90+9., Parma)

Hellas Verona–Como 0–1 (Duvikasz 71.)

Cremonese–Pisa 3–0 (Vardy 31., Bonazzoli 51., Okereke 86.)

Fiorentina–Genoa 0–0

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Napoli–Bologna

SZOMBAT

Cagliari–Udinese 0–2 (Buksa 56., I. Gueye 90+6.)

Lazio–Internazionale 0–3 (L. Martínez 6., Sucic 39., Mhitarjan 76.)

Kiállítva: A. Romagnoli (58., Lazio)

Lecce–Juventus 0–1 (Vlahovics 1.)

PÉNTEK

Torino–Sassuolo 2–1 (Gi. Simeone 66., M. H. Pedersen 70., ill. Thorsvedt 51.)