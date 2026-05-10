Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Tíz jó ok, amiért érdemes rendszeresen bringázni

2026.05.10. 21:39
null
Címkék
stressz közlekedés Motiváció kerékpározás
Lássuk, milyen áldásos hatásai vannak, ha életvitelszerűen tekerünk – jobb hobbit nehezen találhatunk.

1. Jótékony hatással van a légzésre és a vérkeringésre, ezáltal erősíti az immunrendszert. A szív- és érrendszeri megbetegedések egyik fő „centrumországában” nem is kell taglalni ennek a jelentőségét. Konkrétan fogalmazva: tovább élhetünk, ha rendszeresen tekerünk.

2. A kerékpározás serkenti az anyagcserét. Ebből következik, hogy az ideális testsúly elérésében (és megtartásában) is sokat segít.

3. Karbantartja a reflexeinket, például az egyensúlyérzékünket.

4. Ha nem kizárólag nagyvárosi forgalomban tekerünk, a bringázás csökkenti a stresszt, amiből manapság bőven kijut.

5. Aki teker, erősödnek az izmai, és az állóképessége is folyamatosan nő.

6. Fontos és praktikus szempont, hogy akár gyakorlott bringások vagyunk, akár kevés a tapasztalatunk, percre pontosan meg tudunk érkezni akárhová, méghozzá gyorsan.

7. Nem leszünk kiszolgáltatva a macerás tömegközlekedésnek, a környezetszennyező és korántsem pénztárcakímélő autózásnak, az idegtépő dugóknak, sőt az időjárásnak sem. Nincs rossz idő, csak rosszul felöltözött/felszerelt kerékpáros.

8. A kerékpározás ideális ahhoz, hogy tekerés közben lássuk is, merre járunk, mi vesz körül bennünket. A teremtett szépség így biztosan megérint minket, és nem az okostelefonjainkon rögzül tévesen, értelmetlen felületen.

9. Közösség, közösség, közösség. Az egyik legnagyobb hiánycikkünk manapság. A bringások összetartása és szolidaritása viszont legendás, még a bringaút piros lámpáinál is összebiccent, integet egymásnak két kerékpáros, és szinte minden bicajos megáll, ha az út mentén defekt miatt kereket szerelő társba botlik. A tekerést versenyszinten vagy hobbiként űzők is mindig számíthatnak egymásra, és a közösségi tekeréseken, versenyeken, tókerüléseken jó alkalmat találnak az ismerkedésre is.

10. Az egyetlen „negatívum”, amit mondani tudunk, hogy a kerékpározás erős függőséget okoz jelentős és gyors közérzetjavító hatása miatt.

 

stressz közlekedés Motiváció kerékpározás
Legfrissebb hírek

A hétvégén rendezik a Balaton-felvidéki Bringafesztivált

Csupasport
2026.05.07. 16:21

Elkezdődött a kerékpáros Ring-sorozat – a Mátrában rendezik meg a 2. állomást

Csupasport
2026.04.19. 11:14

Kifizetődött a két óra alvás, hatalmas magyar siker Ruandában

Csupasport
2026.02.08. 14:37

Filléres trükkök a téli bringázáshoz

Csupasport
2026.01.14. 21:50

Tippek a téli bringázáshoz

Csupasport
2025.12.30. 11:58

Lenyűgöző bringatúrák Amerikától Namíbiáig

Csupasport
2025.12.27. 16:30

Szombaton Óriás tekerés – 11 városban várják a résztvevőket

Csupasport
2025.11.25. 17:27

Szőnyi Ferenc: A kokárda ott utazott a hátizsákomon a 12 500 kilométeres Trans Canada kerékpárutam alatt

Egyéb egyéni
2025.09.21. 12:33
Ezek is érdekelhetik