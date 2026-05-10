Kétgólos Honvéd-siker a feljutók rangadóján, kiesett a Budafok és a Békéscsaba – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–VASAS FC 3–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 6627 néző. Vezette: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Szabó T., 81.), Kesztyűs B. (Kállai K., a szünetben), Hangya – Gyurcsó (Szamosi Á., 78.), Nyers (Kántor K., 78.), Medgyes Z. (Pinte, 71.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

VASAS: Molnár Zs. – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Hej – Sztojka (Hidi M. S., 56.), Rab (Banó-Szabó, 73.) – Barkóczi B. (Molnár Cs., 56.), Urblík J. (Horváth R., 84.), Tóth M. (Radó, 73.) –Pethő. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Nyers (1–0) a 28., Urblík J. (11–esből 1–1) a 30., Nyers (2–1) a 49., Kántor K. (3–1) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – A második félidő alapján azt mondom, hogy amelyik csapat a Vasas ellen ennyi minőségi helyzetet tud kialakítani, az teljesen megérdemelten nyeri meg a mérkőzést. Igazi futballfieszta volt: két jó csapat játszott egymással, a szurkolóink pedig szenzációs hangulatot varázsoltak a Bozsik Arénában, ami az elmúlt másfél év megkoronázása volt.

Erős Gábor: – Sajnos mást nem tudok mondani, mint hogy gratulálok a Honvédnak, mert el kell ismerni, a mai napon minden tekintetben sokkal jobb volt, mint mi, és ez számomra csalódás. Ki lehet kapni, de ennyi technikai hibával az egész idényben nem láttam játszani a csapatomat. Ahelyett, hogy felszabadultan futballoztunk volna, ez a játék sajnos minden volt, csak felszabadult nem.

BUDAFOKI MTE–BVSC-ZUGLÓ 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Berke Balázs (Szalai Balázs, Rózsa Dávid)

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. – Posztobányi (Stumpf, 81.), Németh M. (Kazmouz, 62.) – Varga B., Kovács D. (Fekete M., 69.), Kun B. (Lapu, 81.) – Vasvári (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

BVSC: Petroff – Palincsár (Pekár L., 62.), Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Benkő-Bíró, 84.) – Ominger G., Katona M. (Bacsa P., a szünetben) – Dénes A., Törőcsik P. (Juhász F., 84.), Vérten (Horváth Sz., a szünetben) – Csernik. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Kun B. (33.), ill. Pekár L. (85.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nem tudom, hogy kell-e a mérkőzést értékelnem… Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik, sajnos eléggé negatívan befolyásoltuk a további életüket. Mindenkinek – természetesen leginkább nekem – megvan a felelőssége abban, hogy kiesett a csapat. Nagyon jólesett, hogy a szurkolók a lefújás után is támogatták a csapatot.

Dragan Vukmir: – Számítottunk rá, hogy nehéz meccs lesz, mert a Budafok a bennmaradásért küzd, ennek ellenére szerettük volna megnyerni a mérkőzést. Az első félidőben nagyon magunkra húztuk a budafokiakat, akik egy hibát kihasználva gólt is szereztek. A szünetben változtattunk, és igyekeztünk többet támadni, ennek eredményeként sikerült egyenlítenünk. Az egy pontot is meg kell becsülnünk.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 661 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Punyi Gyula, Szilágyi Norbert)

BÉKÉSCSABA: Póser –Kuzma, Viczián, Kelemen D., Mikló – Pintér B. (Hursán, 75.), Papp Á., Balla, Nagy G. (Daru, 80.) – Zsolnai, Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Vajda R., Mikolay (Turi, a szünetben) – Kocsis D. (Herczeg B., 77.), Kozics – László K. (Gajág, 82.), Zamostny (Dóra, 64.), Gazdag V. (Csucsánszky, a szünetben) – Zsóri D. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Nagy G. (57.), ill. Vajda R. (25., 59.)

MESTERMÉRLEG

Balog Zsolt: – Reménykedtünk, hogy az utolsó fordulóban a Mezőkövesd ellen még harcolhatunk a bennmaradásért. Fájó, hogy mégis kiesett a csapat, ezen a meccsen több olyan lehetőség volt, amiből gólt érhettünk volna el.

Czuczi Mátyás: – A bennmaradásért, s így az életéért küzdő csapat ellen játszottunk, de fel tudtuk venni a harcot. A játék nem volt az igazi, de most ez kellett, hogy meglegyen a három pont.

KECSKEMÉTI TE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1275 néző. Vezette: Juhász Bálint (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

KTE: Ruisz – Horváth A. (Belényesi, a szünetben), Szabó A., Debreceni Á. – Berki (Győrfi, a szünetben), Kovács B. (Derekas, 62.), Haris, Szabó B., Bolgár – Bolyki (Czékus, 83.), Beke (Pálinkás, 62.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári (Saja, 81.), Csörgő V., Keresztes B., Vajda S. (Hornyák, 29.) – Zachán – Vidnyánszky, Lőrinczy (Ternován, 81.), Bertus – Vörös B. (Szalai J., 63.), Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Bolyki (4.), Pálinkás (65.), ill. Varjas Z. (41.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Szerencsére jól „nyúltunk bele” a meccsbe, a cserék stabilizálták a játékot. A Mezőkövesdnek nem is emlékszem komoly helyzetére. Nekünk viszont volt, és a kettős csere után eldöntöttük a mérkőzést.

Csertői Aurél: – A kapott gól után még szenzációsan játszott a csapat az első félidőben, de… A legjobb fociba sem férnek bele olyan hibák, hogy valaki leveszi az ellenfélnek a labdát, na, és a tutyimutyi játékot is rossz volt látni…

SZENTLŐRINC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 500 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla G., Milovanovics – Szolgai, Nyári (Harsányi, 66.) – Czérna (Kiss-Szemán, a szünetben), Samson (Márta, 87.), Tollár – Mascoe (Huszár M., a szünetben). Sportigazgató: Márton Gábor

VIDEOTON: Kemenes B. – Kovács K. (Menyhárt, 80.), Hesz, Spandler – Berekméri-Szigeti (Virágh, 72.), Geiger (Bertók, 72.), Kocsis G., Somogyi Á., Zsótér – Bedi, Rideg (Bartucz, 63.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Szolgai (65. – 11-esből), Huszár M. (90+2.), ill. Rideg (37.)

MESTERMÉRLEG

Szolga Gorán másodedző: – Az első félidőben kevés helyzet alakult ki, az ellenfél egy lecsorgó labdából vezetéshez jutott, úgy gondolom, nem érdemtelenül. A fordulást követően mindenki az összes energiáját mozgósította, hatalmas szívvel küzdöttek a fiúk, ami két gólban is megmutatkozott. Az elmúlt négy fordulóban tíz pontot gyűjtöttünk, az utolsó körben is szeretnénk nyerni.

Pető Tamás: – Nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, hatvan percig tartottuk magunkat egy felforgatott csapattal. Most kiderült ez a gárda az ősszel miért végzett ott, ahol. A végére olyan futballisták is pályára kerültek, akik ezt a szintet még nem ütik meg. Lelkesedés és képesség nélkül ilyen játékot nagyon nehéz jól űzni.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SOROKSÁR SC 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Radics, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D. (Lorentz, 90+1.), Somfalvi (Dencinger, 78.) – Herjeczki, Krupa (Baracskai, 90+1.), Ominger B. (Haragos, 66.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

SOROKSÁR: Őri – Könczey (Horváth K., a szünetben), Lakatos Cs., Kékesi, Nagy O. – Köböl, Vass Á., Vén (Kundrák, a szünetben) – Gólik (Gálfi, 78.), Lovrencsics B., Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Krupa (40.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Mindig kiélezett meccset vívunk a Soroksárral. Ezúttal öt fiatallal is nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, ráadásul az egyikük, Krupa Zsolt szerezte a győztes gólt.

Korolovszky Gábor: – Nagy nyomás alatt játszottunk, február óta a bennmaradásért küzdöttünk. Sikerült, de volt gond is: az első félidőben a Csákvár lefutballozott minket…

FC AJKA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Tóth Csaba)

AJKA: Szabados – Nagy N. (Kovács N., a szünetben), Bacsa B., Tar, Papp M. (Papp Cs., a szünetben) – Csizmadia Z., Csörnyei (Mohos, 70.) – Doncsecz, Csanádi (Sejben V., a szünetben), Kopácsi – Katona I. (Németh D., 88.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

SZEGED: Veszelinov – Sándor M. (Szabó Á., 87.), Szilágyi Z., Rjasko, Kalmár O. – Vágó L., Zvekanov (Tóth N., 87.) – Suljic (Halmai, 75.), Márkvárt, Miskolczi (Kun Á., 75.) – Borvető (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Borvető (43.), Vágó L. (48.), Zvekanov (77.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy sok a sérült, elfogyott a csapat az idény végére. Örülök, hogy sikerült bent maradnunk, és sok fiatal kapott lehetősége, ők jelentik az ajkai futball jövőjét.

Laczkó Zsolt: – Az első húsz percben az Ajka többet támadott, úgyhogy meghatározó volt, ki rúgja az első gólt – a végeredmény elárulja, hogy a helyzetkihasználásban jobbak voltunk.

KARCAGI SC–TISZAKÉCSKEI LC 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Berényi Tamás (Tóth II Vencel, Vargha Tamás)

KARCAG: Fedinisinec – Sághy (Fekete O., 62.), Fazekas L., Mona, Kovalovszki – Osztrovka (Szűcs K., 62.), Girsik Á., Sain (Györgye, 74.), Pap Zs. – Kohut, Kaye (Görög G., 74.). Vezetőedző: Varga Attila

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Körmendi, Varga J., Horváth E. – Kócs-Washburn (Sós B., 85.), Takács T., Lucas, Pataki B. – Gyenes (Zámbó M., 40.), M. Ramos (Takács Zs., 18.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Takács T. (83.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ez ma messze volt attól, amit vártam, bár ha egy évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy simán benn maradunk, azt kinevetem. Ebben az osztályban azonban nem elég csak egyetlen félévben jól játszani. Amennyiben nem rúgod be a helyzeteidet, és hátul hibázol, akkor ezek az eredmények fognak jönni. Az edzés nem mérkőzésszituáció, a meccs a lényeg, téthelyzetben pedig nem teljesítünk jól.

Pintér Csaba: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, nem találtuk a ritmust, és sajnos két kulcsjátékosom is megsérült. A szünetben rendeztük a sorainkat, így a második félidőben átvettük a játék irányítását. Végül megérdemelten szereztük meg a három pontot, hiszen a fordulás után már azt játszotta a csapat, amit tud.