Kikapott Csákváron a Soroksár, ennek ellenére biztossá vált a bennmaradása

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SOROKSÁR SC 1–0 (1–0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Bán Kristóf)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Radics, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D. (Lorentz, 90+1.), Somfalvi (Dencinger, 78.) – Herjeczki, Krupa (Baracskai, 90+1.), Ominger B. (Haragos, 66.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

SOROKSÁR: Őri – Könczey (Horváth K., a szünetben), Lakatos Cs., Kékesi, Nagy O. – Köböl, Vass Á., Vén (Kundrák, a szünetben) – Gólik (Gálfi, 78.), Lovrencsics B., Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Krupa (40.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Mindig kiélezett meccset vívunk a Soroksárral. Ezúttal öt fiatallal is nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, ráadásul az egyikük, Krupa Zsolt szerezte a győztes gólt.

Korolovszky Gábor: – Nagy nyomás alatt játszottunk, február óta a bennmaradásért küzdöttünk. Sikerült, de volt gond is: az első félidőben a Csákvár lefutballozott minket…

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár egy üldözőt már a meccs előtt „kipipálhatott”, ugyanis a Budafok döntetlent játszott a BVSC-vel, ezzel pedig kiesett a másodosztályból. Emiatt kicsit nyugodtabban léphettek pályára a fővárosi sárga-feketék, és talán ezért nem pörögtek fel túlságosan a mérkőzésre, amely meglehetősen eseménytelenül indult. A Csákvár sem iparkodott annyira, bár némileg támadóbb szellemben lépett fel, mint ellenfele. A 19. percben a hazaiak meg is szerezhették volna a vezetést, ám Pál Barna a bal oldali kapufa mellé fejelt. A vendégek szűk 20 perc múlva jelentettek valamicske veszélyt a kapura, Bagi Ádám vette célba a jobb alsót, Lehoczki Bendegúznak nem okozott gondot hárítani. Három perccel később csákvári gól született, Bányai Péter lövésénél Őri Levente kiütötte a labdát, Krupa Zsolt pedig a kapuba kanalazta a kipattanót.

A szünetben kettőt cseréltek a soroksáriak, ám ettől sem változott meg a játék képe, mert ha támadtak is a vendégek, abban nem volt túl sok ötlet és fantázia Közben persze, előnye tudatában a házigazda nem sietett sehova, így továbbra sem sorjáztak a helyzetek. Az utolsó 20 percre váltott a XXIII. kerületi csapat, és több veszélyt jelentett az ellenfél kapujára. Egyszer Gólik Benjámin nem találta el a kaput, majd Kundrák Norbert megpattanó lövése után vágódott a labda a kapu mellé, míg Lakatos Csongor fejjel próbálkozott, csakhogy középre érkezett a labdája, és Lehoczki könnyedén hárított.

Így megőrizte előnyét a Csákvár, amely a hatodik helynél hátrébb már nem végezhet a bajnokságban (egy helyet még előreléphet), míg a Soroksár ezzel a vereséggel is bent maradt – a Békéscsaba a másik kieső, mivel hazai pályán kikapott a Kozármislenytől. 1–0