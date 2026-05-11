Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter ismét Spanyol Kupa-győztes

2026.05.11. 01:08
Ogonovszky Eszter Imre Bence Leimeter Csaba
Ogonovszky Eszter csapata, a Super Amara Bera Bera megvédte címét a női kézilabda Spanyol Kupában.

A szövetség honlapja szerint a San Sebastián-i csapat a vasárnapi döntőben 26–21-re nyert a Mecalia Atlético Guardes ellen, Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a sikerhez.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB továbbra is harcban áll a harmadik helyért a francia női bajnokságban, mivel otthon 30–26-ra nyert a Toulon Métropole Var HB ellen.

Imre Bence hat találata ellenére a THW Kiel házigazdaként 35–28-ra kikapott a címvédő és Bajnokok Ligája-elődöntős Füchse Berlintől a német férfiligában. A másodosztályban Leimeter Csaba egy góljával és Nagy Benedek öt védésével a feljutóhelyen álló Balingen-Weilstetten 42–34-re nyert a HSG Krefeld Niederrhein otthonában.

(MTI)

 

