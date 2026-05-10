Dibusz: Tudtuk, hogy meg kell nyernünk a kupát; Szilágyi Áron: Ne kongassuk a vészharangot!

2026.05.10. 23:45
A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 

 

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros legalább az Európa-ligában már biztosan játszhat. Tudják ezt a játékosok is, akik közül Dibusz Dénes ezt mondta, hogy a bajnoki végkimeneteltől függetlenül tisztában voltak a döntő tétjével. A mindent eldöntő gólt szerző Toon Raemaekers pedig úgy nyilatkozott, hogy a lövésénél tudta, hogy nagyon messzire is elszállhat az a labda… Címlapsztori két oldalon.

…és még: Varga Barnabás az AEK-kel már biztosan bajnok; több mint hatezren ünnepelték a feljutó Honvédot és Vasast; el Clásico Barcelonában.

Szilágyi Áron szerint nem kell temetni a magyar kardot. Háromszoros olimpiai bajnokunk Kovács Erikának elmesélte, miért csak a csapatversenyt is „tartalmazó” vk-versenyeken indul, mi a véleménye a feltörekvő ifjakról, és hogy kell-e aggódni a magyar kard jövője miatt. Nagyinterjú egy oldalon.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Benne: a 100 éve született NDK-s doppingpápa, Manfred Ewald, a 70 éves „minden” súlycsoportjában világbajnok bokszkirály, Sugar Ray Leonard, a 60 éve már Puskás nélkül Real-győzelemmel záruló BEK-döntő és Sajó István építész, aki az általa tervezett debreceni Nagyerdei Stadion lelátóján halt meg…

