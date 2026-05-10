Asztalitenisz-vb: Kína szokás szerint mindent vitt

A linekeri mondás, ha a futballra nem is feltétlenül igaz, az asztaliteniszre nyugodt szívvel átfogalmazhatjuk: ebben a sportágban akármikor akárhányan indulnak, a végén mindig a kínaiak nyernek. Így van ez már jó ideje, s a londoni centenáriumi világbajnokságon sem változott a helyzet annak ellenére, hogy akadtak erre utaló halovány jelek. A nőknél például a döntőben Japán 2:1-re vezetett ellenük, vagyis ugyanaz volt a helyzet, mint két évvel ezelőtt Puszanban, a szigetországiak akkor és most is közel voltak a csodához, de végül mindkétszer elbuktak. Ráadásul a japánok számára igencsak frusztráló lehet, hogy 2014 óta, azaz a mostanival együtt a legutóbbi hat vb-n ez a két csapat vívta a finálét és mindannyiszor a kínaiak vitték haza a győztesnek járó Corbillon-kupát, vagyis hiába jobbak toronymagasan szinte mindenkinél, Kína egyszerűen bevehetetlen vár a számukra.

A férfiaknál is úgy tűnt, a Lebrun testvérek vezérletével a franciák talán letaszíthatják a 2002 óta megszakítás nélkül a trónon ülő kínaiakat, s ez elődöntőben volt is némi esély rá, hogy legyőzzék őket, de a remény remény maradt. A döntőben aztán – akárcsak a hölgyeknél – a japánok próbálták meg a lehetetlent, de nekik sem sikerült, a címvédő viszonylag simán söpörte be a bajnoki címet.

A londoni vb tehát kettős kínai sikerrel zárult a nőknél sorozatban hetedszer, a férfiaknál tizenkettedszer, összességében pedig mindkét csapatuk huszonnegyedszer szerezte meg a világbajnoki címet – világ többi részének asszisztálásával…

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

Férfiak. Döntő: Kína–Japán 3:2

Világbajnok: Kína (Csou Csi-hao, Hsziang Peng, Liang Csing-kun, Lin Si-tung, Vang Csü-csin), 2. Japán (Harimoto T., Macusima Sz., Sinozuka H., Togami S. Uda J.), 3. Franciaország (F. Coton, S. Gauzy, A. Lebrun, F. Lebrun, T. Poret) és Tajvan (Hszü, Csien-csia, Hung Csing-kaj, Kuo Kuan-hung, Feng Ji-hszin, Lin Jün-csü). A magyar válogatott (András Csaba, Lei Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám) a 16 közé jutásért búcsúzott

Nők. Döntő: Kína–Japán 3:0

Világbajnok: Kína (Csen Hszing-tung, Kuaj Man, Szun Jing-sa, Vang Ji-ti, Vang Man-jü), 2. Japán (Hajata H., Harimoto M., Hasimoto H., Mende R., Nagaszaki M.), 3. Románia (A. Diaconu, A. Dragoman, E. Samara, Szőcs B., E. Zaharia) és Németország (Y. Han, A. Kaufmann, N. Mittelham, Y. Van, S. Winter). A magyar válogatott (Dohoczki Nora, Nagy Judit, Nagy Rebeka, Pétery Johanna) nem jutott a főtáblára