Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Ludogorec 2–0 (összesítésben 3–2)

Eltiltották Diribe Welteji vb-ezüstérmes etióp középtávfutót

2026.02.26. 19:24
Fotó: Getty Images
Címkék
CAS Diribe Welteji középtávfutás dopping
Eltiltották Diribe Welteji etióp középtávfutót, aki a 2023-as budapesti világbajnokságon ezüstérmes lett női 1500 méteren.

Csütörtöki közleményében a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) felidézte, hogy egy évvel ezelőtt doppingellenőrök érkeztek Welteji birtokára, a férje azonban azt mondta nekik, hogy a sportoló alszik. A további részletekről a tanúk egymásnak ellentmondóan számoltak be, de az biztos, hogy az ellenőrök mintavétel nélkül voltak kénytelenek távozni.

Egy etióp bíróság felmentette Weltejit, ám a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) fellebbezett, ennek nyomán a CAS tavaly szeptemberben – egy nappal a tokiói világbajnokság rajtja előtt – ideiglenesen felfüggesztette a középtávfutó versenyzési engedélyét.

A WA négy évre szóló eltiltást kért, a CAS végül azonban csak két évre tiltotta el Weltejit, mert – az indoklás szerint – szabálysértése gondatlanságból fakadt, de nem volt szándékos. Az ügyben eljáró bíró elismerte, hogy az eset során voltak nyelvi akadályok, de hangsúlyozta, hogy egy ilyen kaliberű és tapasztalatú sportolónak tudnia kellett volna, hogy az ellenőrök látogatásának időpontjától függetlenül köteles betartani a szabályokat.

A kétéves eltiltás jövő júniusban jár le, amikor a sportoló 25 éves lesz, vagyis marad esélye és lehetősége kvalifikálni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Welteji tavaly a fedett pályás világbajnokságon is második lett, a 2024-es párizsi olimpián pedig negyedikként végzett.

 

CAS Diribe Welteji középtávfutás dopping
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: a CAS elutasította a kizárt ukrán szkeletonos beadványát

Téli olimpia 2026
2026.02.13. 18:25

NHL: doppingvétség miatt tiltották el 20 mérkőzésre a Pittsburgh védőjét

Amerikai sportok
2026.02.06. 09:39

Visszatért a jégre Kamila Valijeva orosz műkorcsolyázó

Téli sportok
2026.02.02. 10:19

Rio 2016: újabb hét sportoló bukott meg a doppingtesztek folytatódó újraelemzésekor

Egyéb egyéni
2026.01.24. 15:03

Visszatér a pástra a párbajtőröző Kun Anna

Egyéb egyéni
2026.01.20. 09:00

India javítja doppingellenőrzési rendszerét

Egyéb egyéni
2026.01.01. 12:58

Cigarettagőzt fújtak az arcába, nagy bajba kerülhet Van der Poel

Kerékpár
2025.12.29. 12:38

WADA-jelentés: 2024-ben nem nőtt a pozitív doppingesetek aránya

Egyéb egyéni
2025.12.27. 15:09
Ezek is érdekelhetik