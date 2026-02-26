Eltiltották Diribe Welteji vb-ezüstérmes etióp középtávfutót

Csütörtöki közleményében a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) felidézte, hogy egy évvel ezelőtt doppingellenőrök érkeztek Welteji birtokára, a férje azonban azt mondta nekik, hogy a sportoló alszik. A további részletekről a tanúk egymásnak ellentmondóan számoltak be, de az biztos, hogy az ellenőrök mintavétel nélkül voltak kénytelenek távozni.

Egy etióp bíróság felmentette Weltejit, ám a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) fellebbezett, ennek nyomán a CAS tavaly szeptemberben – egy nappal a tokiói világbajnokság rajtja előtt – ideiglenesen felfüggesztette a középtávfutó versenyzési engedélyét.

A WA négy évre szóló eltiltást kért, a CAS végül azonban csak két évre tiltotta el Weltejit, mert – az indoklás szerint – szabálysértése gondatlanságból fakadt, de nem volt szándékos. Az ügyben eljáró bíró elismerte, hogy az eset során voltak nyelvi akadályok, de hangsúlyozta, hogy egy ilyen kaliberű és tapasztalatú sportolónak tudnia kellett volna, hogy az ellenőrök látogatásának időpontjától függetlenül köteles betartani a szabályokat.

A kétéves eltiltás jövő júniusban jár le, amikor a sportoló 25 éves lesz, vagyis marad esélye és lehetősége kvalifikálni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Welteji tavaly a fedett pályás világbajnokságon is második lett, a 2024-es párizsi olimpián pedig negyedikként végzett.