Sífutó-világkupa: Kónya Ádám másodszor is célba ért az Alpe Cermisen

A Tour de Ski-sorozat minden évben a sípályára felvezető emelkedőn zárul, amelyen Kónya Ádám tavaly után másodszor tudott célba érni: az idei futamon a győztes norvég Mattis Stenshagen idejéhez (33:25.5 perc) képest ötperces hátránnyal, 38:26.3-mal teljesítette a távot, ezzel a 69 fős mezőny 66. helyén végzett.

Az olimpikon Kónya egy évvel ezelőtt első magyarként jutott fel a Cermisre.