Nemzeti Sportrádió

Sífutó-világkupa: Kónya Ádám másodszor is célba ért az Alpe Cermisen

Vágólapra másolva!
2026.01.04. 13:23
null
Kónya Ádám (Fotó: Magyar Síszövetség)
Címkék
Mattis Stenshagen sífutás Val di Fiemme Kónya Ádám Alpe Cermis
Kónya Ádám a 66. helyen ért célba a sífutók világkupájának vasárnapi, Val di Fiemme-i 10 kilométeres tömegrajtos szabadstílusú versenyén, amelyen a mezőny megmászta a legendás Alpe Cermist.

A Tour de Ski-sorozat minden évben a sípályára felvezető emelkedőn zárul, amelyen Kónya Ádám tavaly után másodszor tudott célba érni: az idei futamon a győztes norvég Mattis Stenshagen idejéhez (33:25.5 perc) képest ötperces hátránnyal, 38:26.3-mal teljesítette a távot, ezzel a 69 fős mezőny 66. helyén végzett.

Az olimpikon Kónya egy évvel ezelőtt első magyarként jutott fel a Cermisre.

 

Mattis Stenshagen sífutás Val di Fiemme Kónya Ádám Alpe Cermis
Legfrissebb hírek

Nem indulhat Victoria Carl olimpiai bajnok sífutó a milánói ötkarikás játékokon

Téli sportok
2025.11.25. 21:32

NOB: magyar jelölt is van a sportolói bizottságba

Egyéb egyéni
2025.06.26. 16:55

Sífutó olimpiai bajnok bukott meg a doppingteszten

Téli sportok
2025.06.25. 20:25

Az első edzésén eltört Kónya Ádám cipője, most a harmadik olimpiájára készül

Téli sportok
2025.04.19. 15:34

Négy sífutókvótát szerzett Magyarország a jövő évi téli olimpiára

Téli sportok
2025.03.25. 11:53

Északisí-vb: Klaebo sporttörténelmi tarolása

Téli sportok
2025.03.08. 16:12

Északisí-vb: a nőknél svéd, a férfiaknál norvég győzelem született a sífutók csapatsprintjében

Téli sportok
2025.03.05. 16:18

Északisí-vb: Kläbo már 12-szeres világbajnoknak mondhatja magát

Téli sportok
2025.03.04. 15:24
Ezek is érdekelhetik