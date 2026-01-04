Sífutó-világkupa: Kónya Ádám másodszor is célba ért az Alpe Cermisen

Kónya Ádám a 66. helyen ért célba a sífutók világkupájának vasárnapi, Val di Fiemme-i 10 kilométeres tömegrajtos szabadstílusú versenyén, amelyen a mezőny megmászta a legendás Alpe Cermist.
A Tour de Ski-sorozat minden évben a sípályára felvezető emelkedőn zárul, amelyen Kónya Ádám tavaly után másodszor tudott célba érni: az idei futamon a győztes norvég Mattis Stenshagen idejéhez (33:25.5 perc) képest ötperces hátránnyal, 38:26.3-mal teljesítette a távot, ezzel a 69 fős mezőny 66. helyén végzett.
Az olimpikon Kónya egy évvel ezelőtt első magyarként jutott fel a Cermisre.
