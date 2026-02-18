Nemzeti Sportrádió

Egy váratlan vendég beért a női sífutók szabadstílusú csapatsprintjében – videó

2026.02.18. 11:33
Úton a cél felé (Fotó: AFP)
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 sífutás kutya
Nem mindennapi vendég okozott néhány mulatságos pillanatot a milánói-cortinai téli olimpia női szabadstílusú sífutó csapatsprintjének selejtezőjében, amikor nem sokkal Pónya Sára után egy kutya bukkant fel a célegyenesben. A négylábú pózolt egy kicsit a mozgásérzékelős kamerának, beterelte a horvát versenyzőt a célba, megszaglászta az argentint, majd távozott a sportolóknak fenntartott kijáraton. Íme, a jelenet videón!

 

A selejtezőben a Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda összeállítású magyar váltó a görögöket megelőzve a 25. helyen végzett, s nem jutott döntőbe. 

Kapcsolódó tartalom

Sífutás: a magyar váltó a 25. helyen zárt a szabadstílusú női csapatsprintben

Nagy svéd fölényt és egy pályára tévedt kutyát hozott a nap első magyar érdekeltségű versenye a téli olimpián.

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

