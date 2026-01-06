Nemzeti Sportrádió

Bánhidi Ákos: Minden tekintetben olimpiai főpróba lesz az Európa-bajnokság

2026.01.06. 15:07
Bánhidi Ákos (Fotó: Földi Imre)
Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) gyorsasági ágazati igazgatója szerint a rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikonok számára minden tekintetben főpróba lesz a jövő hét péntektől vasárnapig tartó tilburgi Európa-bajnokság.

Bánhidi Ákos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) gyorsasági ágazati igazgatója az M1 aktuális csatornának kedden elmondta: a kontinens sztárversenyzői között vannak olyanok, akik kihagyják az Eb-t, ugyanakkor ennek a viadalnak megvan a maga rangja, miközben jó alkalmat nyújt, hogy éles futamokon készítsék fel a fiatal versenyzőket arra, hogy mi történhet az egy hónap múlva rajtoló olimpián.

„Örülni fogunk annak, hogyha a szerencse is mellénk áll Milánóban, de a pontszerzésekért mindenképpen megpróbálunk harcba szállni az olimpián” – jelentette ki Bánhidi.

Az edzésen vállsérülést szenvedő Jászapáti Péterről újfent elmondta, minden bizonnyal ki kell hagynia az Eb-t, de az orvosi diagnózis alapján kijelenthető, hogy ha szükség is lesz műtétre, a téli játékokon akkor is képes lesz majd korcsolyázni.

Bánhidi úgy fogalmazott, a férfi ötkarikás indulók kiválasztása kevésbé volt nehéz, a kvótát kiharcoló férfi váltó tagjai, Jászapáti mellett Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és a dél-koreai születésű Moon Wonjun milánói részvétele már előzetesen is biztosra vehető volt. Hozzátette, olimpiai tartalékként Csizmadia Márk, Granasztói Ádám és Bontovics Balázs áll készen, közülük valaki helyettesíteni fogja majd Jászapátit a hollandiai Eb-n.

Az ágazati igazgató arról is beszélt, hogy a női utazók kiválasztása azért volt nehezebb, mert a váltó nem szerzett kvótát, ugyanakkor a vegyes váltó igen. Elmondta, az 1500 méteren junior-világbajnok Somodi Maja mellett elsősorban azért esett a választás Végi Diána Laurára, mert az egyéniben jobb teljesítményt nyújtó Sziliczei-Német Rebeka inkább a hosszabb távokon versenyképes, Végi pedig a vegyes váltó kvótaszerzéséért tett sokat.

 

