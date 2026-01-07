Több vármegyében késik a Nemzeti Sport kézbesítése

Nemzeti Sportrádió

A nagy hóesés által megnehezített közlekedés miatt a Nemzeti Sportot terjesztő MédiaLog jelezte szerkesztőségünknek, hogy több vármegyében is lehetetlenné vált lapunk szerdai kézbesítése.

A MédiaLog közleménye szerint az elmúlt éjszaka alatt a rossz útviszonyok és balesetek miatt több vármegyébe nem értek oda a szállítók, így az újságokat a kézbesítőknek sem sikerült eljuttatni, egyes helyeken pedig késve kapták meg a kézbesítők.

Vas, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a mai napon nem várható kézbesítés. A kiszállítást csütörtökön pótolják.

Azok az előfizetők, akik digitálisan szeretnék olvasni a lapot, jelezzék igényüket az [email protected] címen annak az e-mail címnek a megadásával, amelyre a hozzáférést kérik, ha az eltér attól, amelyről az igényt küldik. 

A Nemzeti Sport a MédiaLog nevében is előfizetőink szíves elnézését és megértését kéri. 

 

