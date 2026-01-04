Nemzeti Sportrádió

Az orosz szánkósok indulhatnak a németországi világkupaversenyen

2026.01.04. 18:06
Pavel Repilov is indulhat Winterbergben (Fotó: Getty Images)
Winterberg Darja Oleszik Matvej Peresztoronyin Pavel Repilov szánkó
Mindhárom semleges státuszú orosz szánkós megkapta a szükséges vízumot, így részt vehet a németországi Winterbergben jövő hétvégén rendezendő világkupa-viadalon.

Darja Oleszik, Matvej Peresztoronyin és Pavel Repilov rajtlehetőséghez jutásáról Natalja Gart, az orosz sportági szövetség elnöke adott hírt. A péntektől vasárnapig tartó winterbergi verseny a februári, olaszországi téli olimpiára selejtező sorozat utolsó állomása, s így az oroszok utolsó lehetősége is a kijutásra, miután az e hétvégi, siguldai világkupa-fordulón nem indulhattak. A lett hatóságok tudniillik úgy döntöttek, hogy megtiltják a belépésüket a balti országba.

Ebben a szezonban a semleges státuszú orosz szánkósok csak egyetlen vk-versenyen vehettek részt: december közepén az egyesült államokbeli Lake Placidban összesítésben Peresztoronyin a 16., Repilov a 17., Oleszik pedig a 21. helyen végzett. Ez volt az első alkalom 2022, az ukrajnai háború februári kitörése óta, hogy orosz szánkósok részt vettek vk-viadalon, miután a nemzetközi szövetség (FIL) saját eseményeiről kitiltotta az orosz sportolókat.

 

