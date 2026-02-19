Nemzeti Sportrádió

Shiffrin az apukája haláláról: Talán ez az első nap, hogy el tudom fogadni ezt a valóságot

2026.02.19. 11:11
Mint arról szerdán beszámoltunk, Mikaela Shiffrin győzelmével ért véget az alpesi sízők női műlesiklószáma a milánói-cortinai téli olimpián. Az így már háromszoros ötkarikás bajnok amerikai a döntő utáni értékelésében beszélt az édesapjáról is, akihez nagyon erősen kötődött, és akinek a 2020-as halála rendkívüli megviselte.

 

„Mindig is síelés érdekelt, és persze az érmek, a győzelmek. Úgy értem, most egy álom vált valóra – mondta Shffrin az NBC-nek. – De ezen a héten azt mondtam magamnak: ne álmodozz, csak síelj! Egész végig erre a kétszer negyvenöt másodpercre vártam, hogy képes legyek végigmenni, és most boldog vagyok, hogy a megfelelően tudtam teljesíteni a megfelelő pillanatban. Ez igazán nagy pillanat most. Része az utazásnak.”

„Erről a pillanatról álmodtam, de féltem is tőle. Az életben minden, amit megteszel azután, hogy elveszítesz valakit, akit szerettél, olyan, mint egy új tapasztalat. Még mindig sokszor előfordul, hogy ellenállok ennek. Nem akartam olyan életet, amelyben az apukám nincs jelen. És talán a mai nap az első, amikor el tudom fogadni ezt a valóságot.”

