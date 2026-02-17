Nemzeti Sportrádió

Tóth Zita: Játékosan szeretnék síelni, élvezni a menetet, és kihozni magamból a maximumot

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.17. 17:54
null
Tóth Zita szerdán a kedvenc számában áll rajthoz (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat Nemzeti Sportrádió Tóth Zita alpesi sí műlesiklás óriás-műlesiklás
Tóth Zita a 40. helyen végzett női óriás-műlesiklásban, jelenleg pedig a műlesiklásra készül. A milánói-cortinai téli olimpia helyszínén nyilatkozott Virányi Zsoltnak és Gergelics Józsefnek, s elmondta, hogy a célja kockáztatni a következő versenyszámban.

Tóth Zita először az óriás-műlesiklásban elért 40. helyéről beszélt, de rátért a műlesiklásra is: „Olyan szempontból elégedett vagyok, hogy nekem nem ez a fő számom, a szlalomra specializálódtam az elmúlt években, és ezért ott is várom a jobb eredményt. Az óriás-műlesiklás inkább információszerzés volt nekem, hogy megnézzem, milyen a pálya, milyenek a hóviszonyok. Egyébként tetszik a pálya, elég kemény, viszont nem jeges. »Agresszív« a hó, úgyhogy nem kell túl nagy éllel rendelkeznie a lécnek. Szerdán játékosan szeretnék síelni, élvezni a menetet, és kihozni magamból a maximumot.”

Bővebben is kifejtette, hogyan akar nekivágni a műlesiklásnak: „Az volt a tervem, hogy óriás-műlesiklásban legyen eredményem, így már most úgy mehetnék haza, hogy valamit fel tudok mutatni. Szlalomban így már felszabadultan tudok menni, és én akkor síelek a legjobban, ha felszabadult vagyok. Menni fogok, nem gondolkozom majd azon, hogy »jaj, le kéne érni«, szóval fogok kockáztatni, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.”

A 23 éves alpesi síző szerdán 10 órától kezdi meg szereplését műlesiklásban.

A teljes beszélgetés

 

téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat Nemzeti Sportrádió Tóth Zita alpesi sí műlesiklás óriás-műlesiklás
Legfrissebb hírek

Téli olimpia: Csehország izgalmas meccsen győzte le a dánokat a férfi hokitornán

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: először kaptak ki a svédek a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Oftebro duplázott, Nagy Konrád felesége is aranyérmes lett – infóközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Nagy Konrád felesége ismét olimpiai bajnok a gyorskorcsolyázók csapatversenyében

Téli olimpia 2026
3 órája

Büntetőkör is belefért a francia aranyba a férfi sílövőváltóknál

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: Svájc és Németország bejutott a nyolc közé a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
5 órája

Liu Shaoang: Cserben hagytam mindenkit, vállalom a felelősséget

Téli olimpia 2026
6 órája

Mindkét egyéni számot Jens Luraas Oftebro nyerte északi összetettben

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik