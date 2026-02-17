Tóth Zita: Játékosan szeretnék síelni, élvezni a menetet, és kihozni magamból a maximumot

Tóth Zita először az óriás-műlesiklásban elért 40. helyéről beszélt, de rátért a műlesiklásra is: „Olyan szempontból elégedett vagyok, hogy nekem nem ez a fő számom, a szlalomra specializálódtam az elmúlt években, és ezért ott is várom a jobb eredményt. Az óriás-műlesiklás inkább információszerzés volt nekem, hogy megnézzem, milyen a pálya, milyenek a hóviszonyok. Egyébként tetszik a pálya, elég kemény, viszont nem jeges. »Agresszív« a hó, úgyhogy nem kell túl nagy éllel rendelkeznie a lécnek. Szerdán játékosan szeretnék síelni, élvezni a menetet, és kihozni magamból a maximumot.”

Bővebben is kifejtette, hogyan akar nekivágni a műlesiklásnak: „Az volt a tervem, hogy óriás-műlesiklásban legyen eredményem, így már most úgy mehetnék haza, hogy valamit fel tudok mutatni. Szlalomban így már felszabadultan tudok menni, és én akkor síelek a legjobban, ha felszabadult vagyok. Menni fogok, nem gondolkozom majd azon, hogy »jaj, le kéne érni«, szóval fogok kockáztatni, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.”

A 23 éves alpesi síző szerdán 10 órától kezdi meg szereplését műlesiklásban.

