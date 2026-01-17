A 15. helyen végzett az Ignateva, Szemko jégtánc kettős a műkorcsolya Eb-n

A magyar színeket képviselő páros idei legjobb eredményével, 67.74 ponttal a 14. helyen jutott tovább a pénteki ritmustáncból. A 28 duóból 20 mutathatta be a kűrjét szombaton. Ignateváék a második csoportban, összességében hetedikként léptek jégre, és ezúttal is jól korcsolyáztak, megint a szezonbeli legjobbjukat érték el, teljesítményükre 103.89 pontot kaptak. A 171.63-as összeredményük pedig a 15. helyre volt elég.

A páros az előzetes várakozásnak megfelelően magabiztosan lépett tovább az első szakaszból, a mezőny kiegyenlítettsége miatt azonban kevés esélye volt arra, hogy megismételje eddigi legjobb Eb-szereplését, a 2023-ban elért 10. helyet.

Az aranyérmet a francia Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron duó szerezte meg, megelőzve az utóbbi három kontinensviadalon aranyérmes olasz Charlene Guignard, Marco Fabbri kettőst. A harmadik helyen a vb- és Eb-bronzérmes Lilah Fear, Lewis Gibson brit kettős végzett.

MŰKORCSOLYA EURÓPA-BAJNOKSÁG, SHEFFIELD

Jégtánc

1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 222.43 pont

2. Charlene Guignard, Marco Fabbri (Olaszország) 210.34

3. Lilah Fear, Lewis Gibson (Nagy-Britannia) 209.51

...15. Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics (Magyarország) 171.63

KORÁBBAN

Férfiak

1. Nika Egadze (Grúzia) 273.00

2. Matteo Rizzo (Olaszország) 256.37

3. Georgii Reshtenko (Csehország) 238.27

Nők

1. Niina Petrokina (Észtország) 216.14

2. Loena Hendrickx (Belgium) 191.26

3. Lara Naki Gutmann (Olaszország) 186.87