Újabb grúz arany a műkorcsolya Eb-n

2026.01.17. 20:31
Nika Egadze nyert Sheffieldben (Fotó: Reuters)
A párosban szerzett Eb-cím után a férfiaknál is grúz siker született: Nika Egadze nyert Sheffieldben. 

Az első hat helyezettet csak néhány pont választotta el egymástól a rövid program után, a szombati kűr végén mégis azt állapíthattuk meg, hogy a grúz Nika Egadze hatalmas fölénnyel szerezte meg az Európa-bajnoki aranyat – élete legjobb pontszámával. Ez a második grúz arany Sheffieldben, erről Egadze így fogalmazott: „Tesszük a dolgunkat, a munkára koncentrálunk, és »hagyjuk«, hogy az eredmények jöjjenek.”  

Az észt Niina Petrokina két hónapja még azt sem tudta, egyáltalán el tud-e indulni a kontinensviadalon a sérülése miatt, pénteken azonban – lapzártánk után – egyéni csúcsot korcsolyázva megvédte címét Sheffieldben. 

„Az első Eb-címem sokkoló volt, akadtak, akik úgy vélték, lehetetlen, hogy duplázzak. De én meg akartam mutatni, hogy igenis képes vagyok erre is. Ez a második Európa-bajnoki aranyérem még több erőt ad az olimpiára” – nyilatkozta Petrokina. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SHEFFIELD
Férfiak. Európa-bajnok: Nika Egadze (Grúzia) 273.00, 2. Matteo Rizzo (Olaszország) 256.37, 2. Georgii Reshtenko (Csehország) 238.27.
Nők. Eb: Niina Petrokina (Észtország) 216.14, 2. Loena Hendrickx (Belgium) 191.26, 3. Lara Naki Gutmann (Olaszország) 186.87

 

