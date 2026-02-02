Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: olasz sílövő bukott meg a doppingvizsgálaton

Vágólapra másolva!
2026.02.02. 19:01
null
Nem lesz ott az olimpián (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Rebecca Passler téli sportok
Négy nappal a milánói-cortinai téli olimpia rajtja előtt fennakadt a doppingvizsgálaton Rebecca Passler olasz sílövő.

 

A tavalyi Európa-bajnokságon a váltóval bronzérmes, 2022-ben junior világbajnok biatlonos szervezetében letrozol nyomaira bukkantak. A 24 éves Passler – aki tagja lett volna az ötkarikás csapatnak is – versenyengedélyét felfüggesztették – közölte hétfőn az olasz doppingellenes ügynökség.

A letrozolt alapeseteben az emlőrák ellen alkalmazzák posztmenopauzában lévő nőknél, szabályozza az ösztrogénszintet és csökkenti a daganatok növekedését.

Ez az első pozitív doppingeset, amióta a csapatok elfoglalhatták milánói és cortinai szállásaikat a hivatalosan pénteken kezdődő olimpia előtt.

 

téli olimpia Rebecca Passler téli sportok
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: hat magyar sportoló már a helyszínen készül

Téli sportok
19 perce

Milánó 2026: veszélybe került Leon Draisaitl olimpiai részvétele

Jégkorong
39 perce

A nagyon könnyűektől a nagyon nehezekig – 10 kérdés a téli olimpiák történetéből

Téli sportok
5 órája

Kósa Lajos: A pontszerzés reális cél

Téli sportok
12 órája

Kim Minseok akár három számban is indulhat a téli olimpián

Téli sportok
13 órája

Sporttörténelmet írhat a norvég, aki Michael Phelps mögé léphet az örökranglistán

Téli sportok
Tegnap, 12:02

Liu Shaoang már Kínának nyerhet aranyérmet a téli olimpián

Téli sportok
Tegnap, 10:22

Milánó 2026: a NOB elnöke a szervezőket dicséri

Téli sportok
Tegnap, 10:13
Ezek is érdekelhetik