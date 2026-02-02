Milánó 2026: olasz sílövő bukott meg a doppingvizsgálaton

A tavalyi Európa-bajnokságon a váltóval bronzérmes, 2022-ben junior világbajnok biatlonos szervezetében letrozol nyomaira bukkantak. A 24 éves Passler – aki tagja lett volna az ötkarikás csapatnak is – versenyengedélyét felfüggesztették – közölte hétfőn az olasz doppingellenes ügynökség.

A letrozolt alapeseteben az emlőrák ellen alkalmazzák posztmenopauzában lévő nőknél, szabályozza az ösztrogénszintet és csökkenti a daganatok növekedését.

Ez az első pozitív doppingeset, amióta a csapatok elfoglalhatták milánói és cortinai szállásaikat a hivatalosan pénteken kezdődő olimpia előtt.