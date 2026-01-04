Négysáncverseny: Nikaido fél ponttal nyert Domen Prevc előtt Innsbruckban

Az első sorozat után az összetettben vezető Domen Prevc a harmadik helyről várta a második kört, és az osztrák Stephan Embacher állt az élen Nikaido Ren előtt. A japán versenyző a második ugrásával megelőzte szlovén riválisát, aki így már biztosan nem tudja elérni a Grand Slamet, vagyis nem nyerhet mind a négy állomáson. Az ausztriai verseny harmadik helyét Embacher szerezte meg.

Prevc toronymagas esélyesként kezdte a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a rajt előtti világkupákon ötször győzött, és egyszer második lett. Szlovén versenyző eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast. Mind a négy állomáson diadalmaskodva győzni eddig csupán hárman – a német Sven Hannawald (2002), a lengyel Kamil Stoch (2018) és a japán Kobajasi Rjoju (2019) – tudtak. A viadal kedden Bischofshofenben zárul.

SÍUGRÁS, NÉGYSÁNCVERSENY

HARMADIK ÁLLOMÁS, INNSBRUCK

1. Nikaido Ren (japán) 276,5 pont (131,0/128 m) 2. Domen Prevc (szlovén) 276,0 (129,5 m/128 m) 3. Stephan Embacher (osztrák) 275,8 (130/127,5)

A Négysáncverseny állása három forduló után: 1. Prevc 895,8 pont, 2. Jan Hörl (osztrák) 854,4, 3. Embacher 854,1

A vk-pontverseny állása 14 verseny után (még 16 van hátra): 1. Prevc 1130 pont, 2. Kobajasi Rjoju (japán) 762, 3. Nikaido 629