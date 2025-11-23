Curling Eb: Izraeltől is kikapott a magyar férficsapat

A magyar férfi curlingválogatott 10–5-re kikapott Izraeltől a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójának második fordulójában, vasárnap.
A Deák György, Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Szabad Tamás, Varga Balázs összetételű válogatott szombaton a finnekkel szemben maradt alul az A-csoportban.
A férfiaknál két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek a B-divízióban. Az elsők közvetlenül kerülnek az elődöntőbe, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.
CURLING EURÓPA-BAJNOKSÁG
Izrael–Magyarország 10–5
