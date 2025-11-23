Nemzeti Sportrádió

Curling Eb: Izraeltől is kikapott a magyar férficsapat

Vágólapra másolva!
2025.11.23. 14:38
null
Fotó: Imago Images
Címkék
curling Eb curling magyar férfi curling-válogatott
A magyar férfi curlingválogatott 10–5-re kikapott Izraeltől a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójának második fordulójában, vasárnap.

A Deák György, Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Szabad Tamás, Varga Balázs összetételű válogatott szombaton a finnekkel szemben maradt alul az A-csoportban.

A férfiaknál két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek a B-divízióban. Az elsők közvetlenül kerülnek az elődöntőbe, míg a második és a harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

CURLING EURÓPA-BAJNOKSÁG
Izrael–Magyarország 10–5

 

curling Eb curling magyar férfi curling-válogatott
Legfrissebb hírek

Kikapott Szlovéniától a magyar női csapat a curling Eb-n

Téli sportok
2 órája

Curling Eb: újabb 9–3-as magyar siker a nőknél

Téli sportok
14 órája

Kikapott a finnektől a magyar férficsapat a curling Eb-n

Téli sportok
2025.11.22. 21:02

Milánó 2026: a Vasas duója indulhat vegyes párosban a curlingesek olimpiai selejtezőjén

Egyéb csapat
2025.10.19. 15:19

Curling olimpiai előselejtező: magyar vereség a németektől, egy esély maradt a továbbjutásra

Téli sportok
2025.10.11. 14:41

Curling olimpiai előselejtező: kikapott utolsó csoportmeccsén, de versenyben maradt a magyar válogatott

Egyéb egyéni
2025.10.10. 21:46

Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
2025.10.10. 14:59

Curling olimpiai előselejtező: fölényes magyar siker Tajvan ellen

Téli sportok
2025.10.09. 21:32
Ezek is érdekelhetik