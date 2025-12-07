Gyorskorcsolya-vk: férficsapatsprintben kilencedik a magyar trió

A Heerenveenben rendezett viadal utolsó napján a Bejczi Botond, Bödei Bálint, Nagy Konrád összeállítású hármas az ötkarikás programban nem szereplő számban 1:22.41 perces országos csúccsal ért célba a 12 válogatottat felvonultató mezőnyben. A februárban felállított régi rekordon majdnem két és fél másodpercet faragott a magyar csapat.

A többi számban a második vonalat jelentő B-divízióban szerepeltek a magyar versenyzők. A tömegrajtos versenyben a tavaly nyáron honosított Kim Minseok a hatodik, míg Bejczi a tizedik helyen végzett, így mind a ketten értékes vk-pontokat gyűjtöttek az olimpiai kvótaszerzés szempontjából. A dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim 29., Bejczi pedig 34. helyen áll a rangsorban, ami azért fontos, mert ebben a számban a legjobb 24 szerez kvótát a milánói téli játékokra. Ugyanebben a számban a nőknél Mercs Abigél 15. lett, így a vk-ban 32. pozícióból várja a folytatást.

A nők 500 méteres sprintversenyében Bíró Hanna a 27. helyen zárt a 31 induló közül.