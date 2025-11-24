Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya vk: országos csúcs és magyar bronzérem

2025.11.24. 07:59
Bíró Hanna a saját országos csúcsát döntötte meg (Fotó: HUNSKATE - Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség)
gyorskorcsolya vk Bíró Hanna gyorskorcsolya
Bíró Hanna révén újabb magyar csúcs született vasárnap a gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának második, kanadai állomásán. A Mercs Abigél és Bödei Bálint összeállítású magyar vegyes váltó bronzérmet nyert.

A Calgaryban rendezett viadal utolsó napján a magyar versenyzők csak a második vonalat jelentő B-divízióban voltak érdekeltek. Bíró Hanna így is gondoskodott egy jó eredményről, ugyanis 500 méteren 38.99 másodperces idejével további 11 századot faragott a múlt héten felállított magyar csúcsából, de így is 30. lett a 35 induló közül. A tömegrajtos versenyben a nőknél Mercs Abigél hetedik lett, a férfiaknál pedig a tavaly nyáron honosított Kim Minszok a 14., míg Bejczi Botond a 21. helyen végzett, így előbbi kettő értékes vk-pontokat gyűjtött az olimpiai kvótaszerzés szempontjából. Mercs a 30., Kim a 32., Bejczi a 35. helyen áll a rangsorban, ami azért fontos, mert ebben a számban a legjobb 24 szerez kvótát a milánói téli olimpiára.

A férfiak csapat üldözéses számában a magyarok Bejczi Botond, Bödei Bálint, Nagy Konrád összeállításban 3:48.32 perccel ötödikként végeztek. Az ötkarikás programban nem szereplő vegyes váltók küzdelmében pedig Mercs és Bödei 2:55.43 perccel harmadik lett a holland és a német páros mögött.

 

 

