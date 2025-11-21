Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya: csak a remény maradt

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2025.11.21. 18:49
null
Moon Wonjun ezer méteren egyenes ágon jutott negyeddöntőbe (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Moon Wonjun Tiborcz Dániel Jászapáti Péter gyorskorcsolya Nógrádi Bence
Nem zárt jó napot a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott a gdanski world tour-viadalon pénteken.

Nem futott rosszul (sőt!), mégsem jött össze a csoda: a Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű férfiváltó 72 századdal maradt el a második, vagyis még továbbjutást érő helyen célba érő dél-koreai kvartett mögött, így a negyeddöntő után még a pénteki program végén is jégre kellett lépnie a gdanski world tour-viadalon. A helyosztó futamban aztán a mieink már elsők voltak – ez amúgy azért nem kis fegyvertény, mert a mezőny egyik legerősebb válogatottja, a kanadai is az alsó ágra „kényszerült”, mivel elrontotta a negyeddöntős futamát, Kanadát megverni pedig akkor is nagy szám, ha ez egy helyosztóban sikerül. 

Sajnos ezen túlmenően olyan nagyon sok pozitívumot nem mondhatunk a napról, hiszen például a vegyes váltó a helyosztós futamát ahelyett, hogy megnyerte volna (ez volt ugyanis a cél kimondva-kimondatlanul…), a negyedik helyen hozta le, s ez nagy eséllyel a 12. helyet jelenti majd a gdanski wt-verseny legvégén – változás csak akkor következhet be, ha az első nyolc csapat valamelyike sárga lapos kizárást kap(na) az elődöntőben, döntőben. 

Férfi ezer méteren Moon Wonjun egyenes ágon jutott a vasárnapi negyeddöntőbe, Jászapáti Péter és Nógrádi Bence a reményfutamokban találták magukat a második kör után, ott viszont az első kanyart mindketten sikerrel vették, folytatás vasárnap délelőtt. 

A nők sprintszámában Végi Diána Laura, Somogyi Barbara és Kónya Zsófia is az előfutamban esett ki – a vigaszág első körét Végi sikerrel vette, így a záró napon még feljuthat a legjobbak közé. Ezerötszáz méteren Sziliczei-Német Rebeka és Bácskai Sára Luca szintén a reményfutamokban folytathatja, Somodi Maja sajnos nem, mert őt az előfutamából kizárták. 

 

Moon Wonjun Tiborcz Dániel Jászapáti Péter gyorskorcsolya Nógrádi Bence
Legfrissebb hírek

Gyorskorcsolya: Kim Minseok 18. lett 1000 méteren

Téli sportok
3 órája

Világkupanyitány a gyorskorcsolyázóknál: lesz ez még jobb!

Téli sportok
2025.11.17. 18:32

Két világ- és egy magyar csúcs vasárnap a gyorskorcsolya vk-n

Téli sportok
2025.11.17. 07:56

Gyorskorcsolya: Kim Minseok 1500 méteren 9. lett Salt Lake Cityben

Egyéb egyéni
2025.11.16. 08:15

Gyorskorcsolya: Kim Minseok 17. 1000 méteren az első vk-n

Téli sportok
2025.11.15. 11:36

Jászapáti Petra: Egyelőre szépen sétálni, majd futni szeretnék 

Téli sportok
2025.10.29. 07:20

Rövid pályás gyorskorcsolya: kanadai dominancia a második montreali wt-viadalon

Téli sportok
2025.10.20. 07:37

Rövid pályás gyorskorcsolya-vk: Somodi Maja a negyeddöntőben búcsúzott 1000 méteren

Egyéb egyéni
2025.10.19. 07:39
Ezek is érdekelhetik