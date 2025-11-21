Gyorskorcsolya: csak a remény maradt

Nem futott rosszul (sőt!), mégsem jött össze a csoda: a Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű férfiváltó 72 századdal maradt el a második, vagyis még továbbjutást érő helyen célba érő dél-koreai kvartett mögött, így a negyeddöntő után még a pénteki program végén is jégre kellett lépnie a gdanski world tour-viadalon. A helyosztó futamban aztán a mieink már elsők voltak – ez amúgy azért nem kis fegyvertény, mert a mezőny egyik legerősebb válogatottja, a kanadai is az alsó ágra „kényszerült”, mivel elrontotta a negyeddöntős futamát, Kanadát megverni pedig akkor is nagy szám, ha ez egy helyosztóban sikerül.

Sajnos ezen túlmenően olyan nagyon sok pozitívumot nem mondhatunk a napról, hiszen például a vegyes váltó a helyosztós futamát ahelyett, hogy megnyerte volna (ez volt ugyanis a cél kimondva-kimondatlanul…), a negyedik helyen hozta le, s ez nagy eséllyel a 12. helyet jelenti majd a gdanski wt-verseny legvégén – változás csak akkor következhet be, ha az első nyolc csapat valamelyike sárga lapos kizárást kap(na) az elődöntőben, döntőben.

Férfi ezer méteren Moon Wonjun egyenes ágon jutott a vasárnapi negyeddöntőbe, Jászapáti Péter és Nógrádi Bence a reményfutamokban találták magukat a második kör után, ott viszont az első kanyart mindketten sikerrel vették, folytatás vasárnap délelőtt.

A nők sprintszámában Végi Diána Laura, Somogyi Barbara és Kónya Zsófia is az előfutamban esett ki – a vigaszág első körét Végi sikerrel vette, így a záró napon még feljuthat a legjobbak közé. Ezerötszáz méteren Sziliczei-Német Rebeka és Bácskai Sára Luca szintén a reményfutamokban folytathatja, Somodi Maja sajnos nem, mert őt az előfutamából kizárták.