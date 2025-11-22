Gyorskorcsolya: Kim Minseok 18. lett 1000 méteren

A Calgaryban zajló viadalon a dél-koreai színekben háromszoros olimpiai érmes Kim Minseok ezúttal – a nemzetközi szövetség eredményközlő oldala szerint – 1:08.18 perccel ért célba, így a múlt heti 17. helye után a legjobbakat felvonultató A-divízió húszfős mezőnyében csupán egy dél-koreai és egy kanadai versenyzőt tudott megelőzni.

A legjobb időt – akárcsak egy hete az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben – a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Jordan Stolz érte el 1:06.00 perccel. A mostani gyengébb szereplés sem fenyegeti a 26 éves Kim kvótaszerzését, ugyanis a négyállomásos sorozat után ebben a számban a vk-pontverseny első 21 helyezettje szerez indulási jogot a milánói játékokra, ő pedig jelenleg a 19. pozícióból várja a folytatást, ráadásul további heten időeredmény alapján jutnak ki.

Ugyanebben a számban, csak a második vonalat jelentő B-divízióban szerepelt Nagy Konrád, aki 1:09.63 perces idővel 30. lett a negyven induló közül. Ugyancsak a B-divízióban Mercs Abigél 1000 méteren 1:19.84 perccel, míg 3000 méteren 4:19.67 perces egyéni csúccsal végzett a 38. helyen. A férfiak 5000 méteres versenyében Bödei Bálint 6:40.18 perccel a 44. helyen zárt.