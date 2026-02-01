A gyengébb kezdés ellenére 17 góllal nyert az FTC a női kézilabda NB I-ben

Az FTC-nek ezúttal nem volt hétközi mérkőzése, ezért erősebb edzéseket vezényelt Jesper Jensen, aki a vasárnap kora délutáni, szombathelyi bajnokin a hosszabb ideje hiányzó Laura Glauser mellett Orlane Kanorra és Dragana Cvijicsre sem számíthatott, a hazaiaktól pedig a gólkirálynő, Pődör Rebeka hiányzott sérülés miatt.

Gyengén kezdte a meccset a népligeti együttes, ebben akár az is szerepet játszhatott, hogy Vilde Ingstad már az első percekben vérző orral kivált a játékból. Hat és fél percet kellett várni az első vendégtalálatra, a vezetést pedig csak a 18. percben tudta átvenni az FTC. A fradi.hu beszámolója szerint a beállóban egyedül maradt Bordás Rékát olykor Hársfalvi Júlia tehermentesítette.

A fokozatosan magára találó FTC végül 17 góllal nyert, Emily Vogel hét góllal járult hozzá a sikerhez, Janurik Kinga pedig 13 védéssel zárt.

NŐI KÉZILABDA NB I

13. FORDULÓ

SZOMBATHELYI KKA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 22–39 (13–18)

Szombathely, Schaeffler Arena Savaria, 2000 néző. Vezette: Haskó, Natkai

SZOMBATHELY: Szimics – Szemes 1, SMETKOVÁ 4, DZSATEVSZKA 2, Szeberényi 1, Pődör B. 6 (2), Sallai 2. Csere: Korsós (kapus), Török Fanni, Tolnai 2, Csizmazia, Varga N., Bősze 1, Pásztor N. 2, Sass 1. Megbízott edző: Pődör Zoltán

FTC: Böde-Bíró – Malestein 5, Klujber 2, Ingstad, Dmitrijeva 6 (1), VOGEL 7, HÁRSFALVI 6. Csere: JANURIK (kapus), Tranborg 2, Márton G. 4, SIMON P. 5, Balázs B. 2, Bordás. Edző: Jensen Jesper

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 12. p.: 7–4. 17. p.: 8–7. 23. p.: 10–15. 27. p.: 10–15. 36. p.: 14–21. 42. p.: 17–25. 46. p.: 17–27. 53. p.: 20–34. 57. p.: 21– 35

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 6/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Pődör Zoltán: – A mérkőzés elején kijött a lépés, noha vezéregyéniségünk, Pődör Rebeka sérülés miatt nem léphetett pályára. Ezen a találkozón felszabadultan kézilabdázhattunk, büszke vagyok, hogy több fiatal játékos is góllal hálálta meg a bizalmat.

Jensen Jesper: – Jól kezdett a Szombathely, volt, hogy már négy góllal is vezetett a házigazda. Rendezni kellett a sorokat, ami sikerült is, fordítottunk, majd eldöntöttük a két pontot. Fontos meccset nyertünk, amit sajnálok, hogy Ingstad megsérült – reméljük, hogy nincs komoly baj.

