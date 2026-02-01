Nemzeti Sportrádió

A gyengébb kezdés ellenére 17 góllal nyert az FTC a női kézilabda NB I-ben

N. T.N. T.
2026.02.01. 16:49
null
Emily Vogel ziccerben a szombathelyi bajnokin (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros 39–22-re nyert a Szombathely vendégeként a női kézilabda NB I-ben.

 

Az FTC-nek ezúttal nem volt hétközi mérkőzése, ezért erősebb edzéseket vezényelt Jesper Jensen, aki a vasárnap kora délutáni, szombathelyi bajnokin a hosszabb ideje hiányzó Laura Glauser mellett Orlane Kanorra és Dragana Cvijicsre sem számíthatott, a hazaiaktól pedig a gólkirálynő, Pődör Rebeka hiányzott sérülés miatt. 

Gyengén kezdte a meccset a népligeti együttes, ebben akár az is szerepet játszhatott, hogy Vilde Ingstad már az első percekben vérző orral kivált a játékból. Hat és fél percet kellett várni az első vendégtalálatra, a vezetést pedig csak a 18. percben tudta átvenni az FTC. A fradi.hu beszámolója szerint a beállóban egyedül maradt Bordás Rékát olykor Hársfalvi Júlia tehermentesítette.

A fokozatosan magára találó FTC végül 17 góllal nyert, Emily Vogel hét góllal járult hozzá a sikerhez, Janurik Kinga pedig 13 védéssel zárt. 

NŐI KÉZILABDA NB I
13. FORDULÓ
SZOMBATHELYI KKA–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 22–39 (13–18)
Szombathely, Schaeffler Arena Savaria, 2000 néző. Vezette: Haskó, Natkai 
SZOMBATHELY: Szimics – Szemes 1, SMETKOVÁ 4, DZSATEVSZKA 2, Szeberényi 1, Pődör B. 6 (2), Sallai 2. Csere: Korsós (kapus), Török Fanni, Tolnai 2, Csizmazia, Varga N., Bősze 1, Pásztor N. 2, Sass 1. Megbízott edző: Pődör Zoltán
FTC: Böde-Bíró – Malestein 5, Klujber 2, Ingstad, Dmitrijeva 6 (1), VOGEL 7, HÁRSFALVI 6. Csere: JANURIK (kapus), Tranborg 2, Márton G. 4, SIMON P. 5, Balázs B. 2, Bordás. Edző: Jensen Jesper
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–0. 12. p.: 7–4. 17. p.: 8–7. 23. p.: 10–15. 27. p.: 10–15. 36. p.: 14–21. 42. p.: 17–25. 46. p.: 17–27. 53. p.: 20–34. 57. p.: 21– 35
Kiállítások: 4, ill. 2 perc
Hétméteresek: 6/2, ill. 2/1
MESTERMÉRLEG
Pődör Zoltán: – A mérkőzés elején kijött a lépés, noha vezéregyéniségünk, Pődör Rebeka sérülés miatt nem léphetett pályára. Ezen a találkozón felszabadultan kézilabdázhattunk, büszke vagyok, hogy több fiatal játékos is góllal hálálta meg a bizalmat.
Jensen Jesper: – Jól kezdett a Szombathely, volt, hogy már négy góllal is vezetett a házigazda. Rendezni kellett a sorokat, ami sikerült is, fordítottunk, majd eldöntöttük a két pontot. Fontos meccset nyertünk, amit sajnálok, hogy Ingstad megsérült – reméljük, hogy nincs komoly baj.
 

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Győr

13

13

483–295

+188 

26 

  2. FTC

13

12

1

446–308

+138 

24 

  3. Debrecen

13

11

2

418–313

+105 

22 

  4. Székesfehérvár

13

9

1

3

356–318

+38 

19 

  5. Esztergom

13

8

2

3

407–348

+59 

18 

  6. Vác

13

8

1

4

385–347

+38 

17 

  7. Mosonmagyaróvár

13

5

1

7

340–335

+5 

11 

  8. Kisvárda

13

5

8

335–376

–41 

10 

  9. Szombathely

13

4

2

7

365–425

–60 

10 

10. Budaörs

13

3

3

7

328–377

–49 

11. Vasas

13

3

2

8

344–382

–38 

12. NEKA

13

2

11

320–416

–96 

13. Dunaújváros

13

2

11

305–438

–133 

14. Kozármisleny

13

1

12

285–439

–154 

 

 

