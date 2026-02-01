Cseh Sándor: A góllövésen kívül mindent továbbvihetünk a következő meccsre

„A góllövésen kívül mindent – mondta Cseh Sándor szövetségi kapitány a Hollandia elleni Európa-bajnoki középdöntős mérkőzést követően (4–5) arra a kérdésre, mit lehet továbbvinni a találkozóból a vasárnapi, Izrael elleni párharcra. – Azt gondoltam, ennél több gólt hoz majd a mérkőzés. De mind a két csapat szinte tökéletesen védekezett, legyen szó a taktikáról, a váltásokról, a visszazárásokról, az egy az egy elleni védekezésről, az emberhátrányokról. Szerintem nagyon jó iramban is játszottunk, ami szintén biztató. Nyilván azon sokat kell dolgoznunk, hogy a kapu előtt ne álljon meg a tudomány, bár sokszor eljutottunk helyzetekig, csak nem lőttük be azokat. De vannak ilyen mérkőzések. Ha továbbjutunk, azt mondom, ebből is nagyon sokat kell tanulni, viszont a mezőnymunkát tovább kell vinnünk. Mindent beleadtak a játékosok. Sokszor kiszorítottak minket a hollandok a rosszkéz szélre, és ott fejeződött be a támadásunk. De ez rájuk is igaz, több labdát a két szélen dobtak el. A lefordulásainkban több is lehetett volna, ha kicsit bátrabban megyünk bele a három a kettőkbe, négy a hármakba, illetve néha lassan váltottunk oldalt a kapu előtt, így nem tudtunk gyors támadásokat vezetni. Persze kívülről ezt könnyű mondani ilyen öldöklő csatában, rengeteg fiatal játékosunk alig-alig játszott még ilyen szintű nemzetközi mérkőzést, ezért is mondom, hogy összességében nagyon elégedett vagyok, de ugyanakkor soha nem teljesen elégedett az ember, ha nem nyer.”

Vályi Vanda szintén azt emelte ki lapunknak, hogy mindkét csapat kiemelkedően védekezett, és „kétszer olyan sokat kellett dolgozni bármilyen helyzetünkért. Számos helyzetünkből lövés is született, csak nem sikerült betalálnunk. De ez alapvetően a hollandokra is igaz volt amellett, hogy végül eggyel többet lőttek nálunk. Mind a két kapus nagyon jól védett, Neszmély Bogi nem egy helyzetben megmentett minket, még ha kicsit le is maradtunk. A végjátékban talán az döntött, hogy fáradtabban egy fokkal pontosabban lőttek nálunk. Bár ugyanúgy megteremtettük a helyzeteinket, összehoztuk az emberelőnyöket, a hajrában a hollandok is kihasználtak egy emberfórt.”

A magyar női vízilabda-válogatott szombaton, a funchali Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, az F-csoportban 5­–4-re kikapott az Európa-bajnoki címvédő Hollandiától – többnyire a rivális vezetett, az utolsó negyed 4–2-es holland előnyről kezdődött, Vályi Vanda, majd Varró Eszter góljaival egyenlítettünk, másfél perccel a vége előtt viszont Lola Moolhuijzen emberelőnyből betalált, és erre már nem tudtunk válaszolni. A magyar csapat helyzete így is egészen jó: ha esélyesként legyőzi Izraelt, elődöntőbe jut, sőt, a hollandokkal szembeni vereség ellenére még csoportelső is lehet. Ehhez az kellene, hogy a spanyolok rendes játékidőben legyőzzék a hollandokat, de legfeljebb három góllal – ha néggyel vagy többel nyernek, a spanyolok állnak az élre. A mieink várható Izrael elleni sikere esetén a spanyolok csak akkor jutnak be a négy közé, ha rendes játékidőben legalább két góllal felülmúlják a hollandokat – csupán egygólos siker, szétlövés, vagy holland siker esetén a címvédő jut tovább. (Hármas pontegyenlőség esetén a három csapat egymás elleni eredménye számít.)

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ

AZ 1–8. HELYÉRT

E-CSOPORT

16.30: Olaszország–Franciaország

19.45: Görögország–Horvátország

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Izrael (Stream: m4sport.hu, Rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

21.15: Hollandia–Spanyolország