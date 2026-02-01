Nemzeti Sportrádió

Mathieu van der Poel a világbajnokságon is állta a sarat

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 17:00
null
„Siuuu (zeelandi flamand), jelentése: nyolcszoros világbajnok vagyok!” (Fotó: Getty Images)
Címkék
terepkerékpár-vb Mathieu van der Poel terepkerékpár
Már az első körben az élre állt Mathieu van der Poel a hollandiai Hulstban zajló terepkerékpáros világbajnokságon. A szakág regnáló klasszisát az egyre romló időjárási körülmények sem zökkentették ki, magabiztosan szerezte meg nyolcadik vb-címét.

Holland és belga csatát ígért a férfiak viadala a hulsti terepkerékpáros világbajnokságon, a nagy esélyes Mathieu van der Poel mellett a hollandok új üdvöskéje, Tibor Del Grosso és a belgák legjobbja, Thibau Nys számított éremesélyesnek. Eleinte csak szemerkélt az eső, a több mint tízezres tömeg a látványos bemutató után már az első körben megbizonyosodhatott Van der Poel kiváló formájáról. A szakág klasszisa hamar ellépett üldözőitől, mögötte Nys és Del Grosso haladt. Utóbbi a hatodik körben hibázott egy emelkedőnél, amit Nys jól használt ki, kettejük között hat másodpercre nőtt a különbség.

Del Grosso azonban nem adta fel, az egyre jobban szakadó esőben felzárkózott, és mire megkongatták az utolsó kört jelző harangot, már ott lihegett Nys hátán. Sőt, a belga megakadt a sárban, holland ellenfele lehagyta, így a célegyenes felé közelítve eldőlt, ki milyen érmet visz haza. Van der Poel különleges ünneplést választott, Cristiano Ronaldo gólörömét idéző „siuuu”-kiabálással fejezte ki boldogságát az immáron nyolcszoros világbajnok. Del Grosso ezüstje és Nys bronza sem forgott veszélyben az utolsó métereken, míg a negyedik helyet úgy szerezte meg a holland Joris Nieuwenhuis, hogy a cél előtt néhány centivel még az olasz Filippo Fontana vezetett.

Azzal, hogy újfent a dobogó felső fokára állhatott, Van der Poel maga mögé utasította a hétszeres vb-győztes belga Erik De Vlaemincket az örökrangsorban: korábban 2015-ben, illetve 2019 és 2021 között diadalmaskodott a 2023 óta minden évben vb-aranyérmes holland klasszis, aki országúton és a murvás utakon rendezett gravelben is volt már világbajnok.

Vasárnap magyar versenyzők is megmérették magukat, Bruchner Regina 17. lett az U23-as női viadalon, míg a junioroknál Berencsi Benedek a 18. helyen ért célba.

TEREPKERÉKPÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, HULST
FÉRFIAK
1. Mathieu van der Poel (Hollandia) 1:00:25 óra 
2. Tibor Del Grosso (Hollandia) 35 másodperc hátrány
3. Thibau Nys (Belgium) 46 másodperc hátrány

 

terepkerékpár-vb Mathieu van der Poel terepkerékpár
Legfrissebb hírek

Vas Blanka negyedik lett a terepkerékpáros-világbajnokságon

Kerékpár
Tegnap, 16:13

Terepkerékpár: Vas Barnabás hatodik lett a hollandiai U23-as vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:49

Terepkerékpár-világkupa: Vas Blanka harmincharmadik lett Hoogerheidében

Kerékpár
2026.01.25. 15:31

Terepkerékpár-vk: Vas Blanka hatodik lett Maasmechelenben

Kerékpár
2026.01.24. 15:44

Terepkerékpár-ob: Bruchner Regina és Takács Zsombor a bajnok

Kerékpár
2026.01.11. 18:31

Nagyot bukott, véget ért a háromszoros világbajnok kerékpáros idénye

Kerékpár
2026.01.03. 12:36

Negyedik hellyel zárta az évet Vas Blanka

Kerékpár
2025.12.30. 20:38

Cigarettagőzt fújtak az arcába, nagy bajba kerülhet Van der Poel

Kerékpár
2025.12.29. 12:38
Ezek is érdekelhetik