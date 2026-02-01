Mathieu van der Poel a világbajnokságon is állta a sarat

Holland és belga csatát ígért a férfiak viadala a hulsti terepkerékpáros világbajnokságon, a nagy esélyes Mathieu van der Poel mellett a hollandok új üdvöskéje, Tibor Del Grosso és a belgák legjobbja, Thibau Nys számított éremesélyesnek. Eleinte csak szemerkélt az eső, a több mint tízezres tömeg a látványos bemutató után már az első körben megbizonyosodhatott Van der Poel kiváló formájáról. A szakág klasszisa hamar ellépett üldözőitől, mögötte Nys és Del Grosso haladt. Utóbbi a hatodik körben hibázott egy emelkedőnél, amit Nys jól használt ki, kettejük között hat másodpercre nőtt a különbség.

Del Grosso azonban nem adta fel, az egyre jobban szakadó esőben felzárkózott, és mire megkongatták az utolsó kört jelző harangot, már ott lihegett Nys hátán. Sőt, a belga megakadt a sárban, holland ellenfele lehagyta, így a célegyenes felé közelítve eldőlt, ki milyen érmet visz haza. Van der Poel különleges ünneplést választott, Cristiano Ronaldo gólörömét idéző „siuuu”-kiabálással fejezte ki boldogságát az immáron nyolcszoros világbajnok. Del Grosso ezüstje és Nys bronza sem forgott veszélyben az utolsó métereken, míg a negyedik helyet úgy szerezte meg a holland Joris Nieuwenhuis, hogy a cél előtt néhány centivel még az olasz Filippo Fontana vezetett.

Azzal, hogy újfent a dobogó felső fokára állhatott, Van der Poel maga mögé utasította a hétszeres vb-győztes belga Erik De Vlaemincket az örökrangsorban: korábban 2015-ben, illetve 2019 és 2021 között diadalmaskodott a 2023 óta minden évben vb-aranyérmes holland klasszis, aki országúton és a murvás utakon rendezett gravelben is volt már világbajnok.

Vasárnap magyar versenyzők is megmérették magukat, Bruchner Regina 17. lett az U23-as női viadalon, míg a junioroknál Berencsi Benedek a 18. helyen ért célba.

TEREPKERÉKPÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, HULST

FÉRFIAK

1. Mathieu van der Poel (Hollandia) 1:00:25 óra

2. Tibor Del Grosso (Hollandia) 35 másodperc hátrány

3. Thibau Nys (Belgium) 46 másodperc hátrány