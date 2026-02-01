A Békéscsaba nyerte a kiesési helyosztót és megelőzte a Soroksárt

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 2–1 (2–0)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 580 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kelemen D., Viczián, Kuzma, Mikló – Papp Á. (Hodonicki, 66.), Pintér B., Balla K. (Ésik, 89.), Zsolnai R. (Kovács G., 77.) – Nagy R. (Nagy G., 66.), Borsos (Daru, 66.). Vezetőedző: Csató Sándor

SOROKSÁR: Őri – Lakatos Cs., Bora (Bagi Á., a szünetben), Kékesi, Horváth K. (Bencze, 81.) – Lukács D., Köböl, Vass Á. (Nagy O., a szünetben)– Gólik, Lovrencsics B., Gálfi (Kundrák, 86.) Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Mikló (29.), Nagy R. (39.), ill. Gólik (60.)

Kiállítva: Viczián (74.), ill. Köböl (76.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Két különböző félidőt láttunk, az elsőben mi voltunk a jobbak, a másodikban a Soroksár. Az elején megilletődöttek voltunk, de aztán sikerült két gólt lőnünk. Ezután sem akartunk leállni, még egy kapufánk is volt, de a vendégcsapat is több helyzetet kidolgozott.

Korolovszky Gábor: – Az első félidőben a nagy helyzetünkből nem lett gól, ami megfogott bennünket. Pánikoltunk, a Csaba pedig jobban játszott, nekünk pedig nem nagyon működött a támadójátékunk. Ma nem jöttünk ki jól a kulcspillanatokból, az ellenfél pedig igen.

ÖSZEFOGLALÓ

Az első negyedóra mezőnyjátékot hozott, a kapusoknak nem akadt dolguk. Ezután azonban a soroksáriak egy percen belül kétszer is betalálhattak volna, de mindkétszer Lovrencsics Balázs lábában maradt a gól. Ez mintha felébresztette volna a csabaiakat, egyre többször jutottak el a soroksári kapu elé, beszorítva ellenfelüket. Mikló Roland révén – aki a büntetőt rontó Borsos Filip hibáját javította – megszerezte a vezetést, majd a télen igazolt Nagy Richárd fejesével megduplázta előnyét a Békéscsaba.

A Soroksár nem akart üres kézzel távozni Békéscsabáról és a második félidőben mindent meg is tett a pontszerzésért. A 60. percben Gólik Benjámin szépített, s innen a nézőknek még izgalmasabbá, a pályán feszült hangulatúvá vált a mérkőzés, amit egy-egy kiállítás is jelzett. A Békéscsaba derekasan védekezett, de ha módja nyílt, kontrázott is. A Soroksár lehetőségei közül a hosszabbításban Gólik ziccere kimaradt, így az Előre otthon tudta tartani a létfontosságú három pontot. 2–1

PERCRŐL PERCRE