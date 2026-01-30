Nemzeti Sportrádió

Lindsey Vonn bukott Crans-Montanában, félbeszakították a versenyt

2026.01.30. 12:34
Vonn nagyot bukott (Fotó: Getty Images)
Lindsey Vonn alpesisí Crans-Montana
Nagyot bukott az amerikai Lindsey Vonn a Crans-Montanában zajló alpesisí világkupa-sorozat lesikló futamán pénteken, és emiatt félbe kellett szakítani a versenyt.

A 41 éves olimpiai és kétszeres világbajnok sztár elveszítette egyensúlyát, és az esésekor még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna.

Az egy hét múlva kezdődő téli olimpia előtt a négyszeres összetett vk-győztes Vonn ugyan saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.

Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra.

 

