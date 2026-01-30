Lindsey Vonn bukott Crans-Montanában, félbeszakították a versenyt

Nagyot bukott az amerikai Lindsey Vonn a Crans-Montanában zajló alpesisí világkupa-sorozat lesikló futamán pénteken, és emiatt félbe kellett szakítani a versenyt.
A 41 éves olimpiai és kétszeres világbajnok sztár elveszítette egyensúlyát, és az esésekor még a testére szerelt légzsák is kinyílt, mielőtt a védőhálóba csapódott volna.
Az egy hét múlva kezdődő téli olimpia előtt a négyszeres összetett vk-győztes Vonn ugyan saját erőből fel tudott állni, de láthatóan fájlalta a bal lábát.
Az amerikai kiválóság pályafutása során 84 vk-futamon diadalmaskodott és 145-ször állhatott dobogóra.
Legfrissebb hírek
Lindsey Vonn újabb vk-versenyt nyert
Téli sportok
2026.01.10. 14:33
Vonn és társai – legendák, akik visszatértek a csúcsra
Téli sportok
2025.12.27. 15:42
Lindsey Vonn titkai – Morvai Katalin publicisztikája
Téli sportok
2025.12.17. 23:59
Újra havon edz a kétszeres olimpiai bajnok síelő
Téli sportok
2025.09.05. 16:59
Ezek is érdekelhetik