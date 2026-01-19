Milánó 2026: Úry Bálintot jelöli indulásra alpesi síben a Magyar Síszövetség

A 22 éves Úry az M1 aktuális csatornának azt mondta, neki, a családjának és az edzői stábnak is nagy boldogság volt, amikor megtudták, hogy rá esett a választás.

„Nem minden ember életében adatik meg, hogy olimpikon lehet. Nagyon sok munkát tettem bele, vért izzadtam ezért, ez visszajelzés a sok-sok befektetett energiára és időre” – nyilatkozott, hozzátéve, hogy végig ő vezette a ranglistát, ezért kicsit nyugodtabb lehetett a versenyek előtt.

Úry Bálint elárulta, hogy az ötkarikás szereplés előtt még Koreába repül egy versenyre, majd a rajt előtt egyhetes felkészülés vár rá és aztán utazik a helyszínre, Bormióba. A magyar síelő műlesiklásban és óriás-műlesiklásban indul majd az olimpián, és mint mondta, azzal lenne elégedett, ha az edzéseken mutatott jó teljesítményét ott is ki tudná hozni magából.

Ábrahám Attila, a magyar szövetség alelnöke felidézte, az előző elnökség által kijelölt válogatási elv szerint a két technikai szám átlagát veszik alapul, s ez alapján viszonylag egyértelmű volt a helyzet.

„Úry Bálintnak műlesiklásban és óriás-műlesiklásban és nagyon jó ranglistahelyezése van. Aki még szóba jöhetett, az Leitgeb Richárd volt, de ő egyszámos specialista, műlesiklásban egyébként jobb helyezése van, mint Bálintnak, ezzel együtt a szakmai javaslat egyértelmű volt és az elnökségi ülésen is vita nélkül ment át” – nyilatkozott az M1-nek az elnök.

Női alpesisíben Tóth Zita képviseli majd a magyar színeket, Ábrahám szerint mindkét versenyzőtől nagy eredmény lenne, ha sikerülne az első negyven között végezniük. Az utazók listája szombaton, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése után válik véglegessé, a jelenlegi állás szerint 15 magyar sportoló indul a téli játékokon.