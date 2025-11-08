Műkorcsolya: ezüstérmes a Pavlova, Sviatchenko páros az oszakai GP-n

Még egyet lépett előre a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros, s ezt nem az angers-i Grand Prix-viadal bronza után szombaton Oszakában szerzett GP-ezüst mondatja velünk (vagy nem csak az), hanem például az, hogy milánói kvótásaink az előző viadalon a rövidprogramban elért egyéni csúcsukat (70.15) Japánban felülírták (73.04).

Vagy például az, hogy a szombati kűrjük újfent nagyszerűre sikeredett, a pont szempontjából itt is közel jártak egyéni csúcsukhoz, a 134.24 a szezon eddig legjobbját jelenti számukra.

A páros egyébként a pénteki rövidprogram után a harmadik helyről várhatta a folytatást, aztán a fantasztikus kűrjének köszönhetően (és annak is, hogy élen álló olimpiai bajnok kínai Szuj Ven-csing, Han Cung duó többször rontott) egyet előrébb lépett, így az oszakai GP-viadalt a második helyen zárta – pályafutása eddigi legmagasabb végső pontszámával!

A párosok versenyét a világbajnoki bronzérmes olasz Sara Conti, Niccolo Macii nyerte.

MŰKORCSOLYA GRAND PRIX-VERSENY, OSZAKA

Páros: 1. Sara Conti, Niccolo Macii (olasz) 208.58, 3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 207.28, 3. Szuj Ven-csing, Han Cung (kínai) 203.79