A harmadik helyen áll a Pavlova, Sviatchenko páros a rövidprogram után Oszakában a műkorcsolya GP-n

A harmadik helyen áll a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros a rövid program után a műkorcsolya Grand Prox-sorozat oszakai állomásán.
A viadal honlapja szerint a világ- és Európa-bajnoki negyedik, biztos olimpiai résztvevő kettős 73.04 pontot kapott előadására.
Az élen az olimpiai címvédő Szuj Ven-csing, Han Cung kínai kettős áll (74.63), második pedig a vb-bronzérmes olasz Sara Conti és Niccolo Macii (73.69).
A kűrt magyar idő szerint szombat reggel rendezik.
