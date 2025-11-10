Scserbakova megkapja a 2022-es műkorcsolya Eb aranyérmét

Hivatalosan is Anna Scserbakova a 2022-es műkorcsolya Európa-bajnokság női egyéni számának győztese, a svájci Szövetségi Bíróság ugyanis elutasította honfitársnője, Kamila Valijeva felülbírálati kérelmét. Az akkor 15 éves Valijevát a 2022-es Eb-ről és a pekingi olimpiáról is utólag zárták ki, miután 2021-ben fennakadt a doppingvizsgálaton, ám először hazája doppingellenes ügynöksége felmentette, mert nem találta sem vétkesnek, sem pedig gondatlannak. Erre a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezett, ezt követően tiltották el négy évre, ez bő egy hónap múlva, december 25-én jár majd le.

Valijevát a pekingi olimpiai eredményeitől már megfosztotta a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU), amely most hivatalosan is újraosztotta a 2022-es Eb érmeit. Amint az ISU közleményéből kiderül, az aranyat a pekingi olimpián is első Scserbakova kapta, második lett a szintén orosz Alekszandra Trusova, harmadik pedig a belga Loena Hendrickx.

Valijeva doppingbotránya a 2022-es téli olimpia alatt robbant ki. Az orosz sportoló, aki 15 esztendős volt a pekingi játékok idején, első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később derült ki, hogy a tinédzser trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz nemzeti bajnokságon, vagyis alig néhány héttel a pekingi olimpia előtt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte neki, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyeken – amelyen eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik. Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, melyet az Egyesült Államok műkorcsolyacsapata kapott meg, miután Valijevát eltiltották.

Hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta Valijevát a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását. A fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől is, ezt osztotta most újra az ISU.