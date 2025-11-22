Műkorcsolya: Grand Prix-döntős a Pavlova, Sviatchenko páros

Reménykedtünk ugyan benne, de a hihetetlenül erős mezőnyt látva, biztosak nem lehettünk benne – eddig. Szombaton ugyanis, a Grand Prix-sorozat hatodik, finn állomásának végén kiderült: ott lesz a GP-döntőben a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros!

A magyar színeket képviselő duó a sorozat két állomásán léphetett jégre, köszönhetően az előző évi eredményeinek, s ott előbb Angers-ben a harmadik, majd Oszakában a második helyen végzett, ez a két, pontosabban négy nagyszerű futás pedig hozott egy újabb nagy sikert – az, hogy Pavlováék ott lesznek december 4. és 7. között Nagojában a hatos döntőben, kétségkívül annak mondható.

Korábban még sohasem fordult elő, hogy magyar páros a pontverseny alapján léphetett jégre a GP-döntőben. Két éve Pavlovák ugyan ott lehettek a legjobbak között, ám akkor a tartaléksorból előre lépve futhattak a hatos döntőben.

A GP-döntőben a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi, az olasz Sara Conti, Niccolo Macii, a német Fabienne Minerva, Nikita Volodin, a georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava és a kanadai Deanna Stellato-Dude, Maxime Deschamps duó lesz a Pavlova, Sviatchenko páros ellenfele.