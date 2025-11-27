Erste Liga: szerb válogatott csatárt igazolt a DVTK – hivatalos

Miután a héten magánéleti okból távozott a gárda legponterősebb játékosa, a kanadai Colin Doyle, a miskolciak csütörtökön bejelentették a 26 éves Mirko Djumics érkezését. A légiós a jelenlegi szezont a Dunaújvárosi Acélbikáknál kezdte, ahol tíz mérkőzésen két gólt lőtt és két gólpasszt adott. Legutóbb október 18-án játszott Erste Liga-mérkőzést, az elmúlt mintegy másfél hónapban nem lépett jégre bajnoki összecsapáson.

A támadó a budapesti MAC csapataiban nevelkedett, tapasztalatot szerzett az alpesi és a lengyel ligában, valamint 77 Erste Liga-meccsen 56 pontot gyűjtött. Djumics a hétvégi erdélyi túrára már a negyedik helyen álló csapattal utazik, és pénteken Csíkszeredában mutatkozik be új klubjában.