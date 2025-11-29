Rövid pályás gyorskorcsolya: ha nem kap sárga lapot vasárnap, olimpiai induló a férfiváltó!

A férfiváltót illetően fogalmazott úgy mindenki, hogy a legkevesebb esélye van arra, hogy ott legyen a milánói téli olimpián, és tessék: ott tartunk, hogy ha a vasárnapi A-döntőben (igen, A-döntőben!) a mieink nem kapnak sárga lapos büntetést (ez elég ritka short trackben, leginkább egy futamon belüli két szabálytalanságért adják), akkor a magyar férfiváltó jégre léphet februárban Milánóban!

Még a world tour sorozat negyedik, dordrechti állomásának rajtja előtt sem hittünk, hihettünk a csodában, hiszen az első három fordulóban egyszer sem jutott elődöntőbe a négyesünk, aztán pénteken megtörtént a csoda: a Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű négyes sikerrel vette a negyeddöntőt – a szombati elődöntőnek meg úgy vághatott neki, hogy mivel az első futamból a németek nem jutottak be az A-döntőbe, a saját kezében van a sorsa. Ha a magyar csapat bejut a négy közé, gyakorlatilag olimpiai induló, ha a B-döntőbe jut(ott volna), vasárnap az ötödik vagy hatodik hely hozhat(ott volna) milánói kvótát.

Moon Wonjun

Nos, a mieink már szombaton rövidre zárták a kérdést, mert azzal, hogy ott lihegtek a hollandok, a japánok és a kanadaiak nyakán, nyomás alá helyezték őket, s a japán és a kanadaiak össze is akadtak, s mivel a mieink meg lábon maradtak, beértek az elődöntős futamuk második helyén, vasárnap A-döntőt futhatnak!

Igazi örömkorcsolyázás lehet a vasárnapi, s ezt az elődöntő végén a magyar fiúk arca is tökéletesen mutatta – no meg a fiúk közé odaszaladó Nicky Gooch vezetőedző mosolya is.

Rá is fért ez a kisebb szerencsefaktor a férfinégyesre, de úgy egyáltalán, a magyar short track válogatottra, mert példátlan pechszériában volt része az elmúlt hónapokban, amelyik értelemszerűen Jászapáti Petra keresztszalag-szakadásával kezdődött, de folytatódott a női váltó rendre nehéz ágra kerülésével, betegségekkel és még folytathatnánk a sort.

Például a szombat délutánnal, és a női váltó szereplésével…

Három lépcsőfok, és akkor van olimpia – ez már a női váltó „feladata” volt Milánóra vonatkozóan.

Az első az elődöntőbe jutás volt, ezt még csütörtökön teljesítette a magyar női váltó, amelyik egyébként a world tour sorozat utolsó, dordrechti állomásán végig a Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura, Somodi Maja összetételben futott.

Aztán a szombati elődöntőben az volt a feladat, hogy legalább a B-döntőbe bejusson a magyar négyes – mivel öt csapat lépett jégre, erre is figyelni kellett, hiszen az ötödikként célba érő nem folytathatta a versenyt. A jégen a lengyelek voltak az ötödikek, a mieink a harmadikok, ám a negyedik kínaiakat kizárták, így a lengyelek is B-döntőbe jutottak.

A lengyelekre azért kellett nagyon figyelnünk, mert az olimpián nyolc csapat indulhat a női váltók versenyében, a nyolcadik kvótáért pedig Lengyelország, Magyarország és Franciaország küzdött.

A második elődöntőből a franciák is „csak” a B-döntőbe jutottak, s ekkor jött (volna…) a harmadik feladat: megelőzni mindkét vetélytársat, a franciákat pedig legalább két hellyel.

Hogy ez végül sikerült-e volna, már sohasem tudjuk meg, mert egy váltásnál a lengyelek kilökték a mieinket – az kevésbé érdekelt minket, hogy ők is kicsúsztak, ahogyan az sem, hogy a nyilvánvalóan vétkes lengyeleket ki is zárták a futam végén…

Szertefoszlottak a milánói álmaink, mert azért abban nem bízhattunk, hogy a franciák megteszik azt a szívességet, hogy ők is hibáznak. Nem is tették, magabiztosan bekorcsolyáztak – a kanadaiak mögött – a B-döntő második helyén, aztán meg fülig érő szájjal ünnepeltek.

Bácskaiék meg sírtak…

Férfi 1500 méteren egyenes ágon jutott az elődöntőbe Moon Wonjun, ott egy nyolc korcsolyázót számláló futamban a hatodik helyen ért célba, ez összesítésben a 16. helyet jelenti a számára. Ötszázon nem volt magyar jégre lépő a legjobbak között, és női ezer méteren sem – a délelőtti reményfutamok során Moon Wonjun, valamint Sziliczei-Német Rebeka és Somodi Maja sem tudta „felverekedni magát” a délutáni programba.

Bár csak a hivatalos összegzés után mondhatjuk ki teljesen biztosan, de ezeken a távokon is eldőltek az olimpiai kvóták: férfi 500 méteren egy, ezerötszázon két magyar léphet jégre Milánóban, és női 1000 méteren is két short trackesünk lehet ott a rajtvonalon – ezzel az is biztossá vált, hogy Peking után Milánóban is ott lesz a magyar vegyes váltó.

WORLD TOUR-SOROZAT, 4. ÁLLOMÁS, DORDRECHT

Férfiak.

500 m: 1. Andrew Heo (amerikai) 42.012, 2. Dandjinou (kanadai) 42.136, 3. Pigeon (lengyel) 42.218, …32. Moon Wonjun, …49. Tiborcz Dániel, …75. Jászapáti Péter.

1500 m: 1. William Dandjinou 2:16.600, 2. Roussel (kanadai) 2:16.670, 3. Szun Long (kínai) 2:16.772, …16. Moon Wonjun, …33. Jászapáti Péter, …37. Nógrádi Bence.

Nők.

1000 m: 1. Courtney Sarault (kanadai) 1:27.701, 2. Stoddard (amerikai) 1:27.752, 3. H. Desmet (belga) 1:27.897, …23. Somodi Maja, …27. Sziliczei-Német Rebeka, …57. Bácskai Sára Luca.

Váltó (3000 m): 1. Hollandia 4:07.916, 2. Olaszország 4:08.127, 3. Egyesült Államok 4:08.154, …7. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura)