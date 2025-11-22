Leitgeb a 47. lett Gurglben, meglepő francia győzelem

Az alpesi sízők gurgli műlesiklóversenyén a győzelmet meglepetésre Paco Rassat szerezte meg. A francia csak a 14. helyen végzett az első futamban, azonban a második menetben ő volt a leggyorsabb, és az összesített idejénél senki sem volt gyorsabb. A 27 éves Rassat először nyert világkupaversenyt a pályafutása során. A magyar színekben versenyző Leitgeb Richard az első futamban a 47. helyen végzett, így nem jutott tovább.

A síugrók első egyéni versenyén Lillehammerban pont ugyanaz lett a sorrend a dobogón, mint az előző vk-idény végén összetettben: Daniel Tschofenig nyert Jan Hörl és Stefan Kraft előtt.

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

Világkupa, férfiak, műlesiklás, Gurgl (Ausztria)

1. Paco Rassat (francia) 1:44.55

2. Armand Marchant (belga) +0.07

3. Atle Lie McGrath (norvég) +0.09

Leitgeb Richard az első futamban a 47. lett, így nem jutott a második futamba

A szakági vk állása (még 9 verseny van hátra)

1. Rassat 140 pont

2. Lucas Pinheiro Braathen (brazil) 126

3. Clément Noël 102

Az összetett vk állása (még 35 verseny van hátra)

1. Rassat 140 pont

2. Braathen 126

3. McGrath 120

Síugrás

Világkupa, férfiak, HS 140, Lillehammer

1. Daniel Tschofenig (osztrák) 311.5 pont (1. ugrás: 133 méter, 2. ugrás: 129 méter)

2. Jan Hörl (osztrák) 307.2 (136, 126)

3. Stefan Kraft (osztrák) 306.3 (138, 120)

Az összetett vk állása (még 29 verseny van hátra)

1. Tschofenig 100 pont

2. Hörl 80

3. Kraft 60