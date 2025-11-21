Nemzeti Sportrádió

Alpesisí-vk: megsérült az olimpiai bajnok Lara Gut-Behrami

2025.11.21. 13:03
Kellemetlen sérülés egy nagyszerű pályafutás utolsó szakaszában (Fotó: Getty Images)
sérülés alpesisí Lara Gut-Behrami
Lara Gut-Behrami olimpiai bajnok alpesi síző balesetet szenvedett csütörtökön a coloradói Copper Mountainben tartott szuperóriás-műlesikló világkupa-edzésen, így kérdésessé vált szereplése a februári milánói-cortinai olimpián.

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) közleménye szerint a helyszínen elvégzett első vizsgálatok alapján a svájci sportoló bal térde sérülhetett meg. Lara Gut-Behrami hamarosan visszatér Svájcba, hogy átfogó orvosi vizsgálatokon vehessen részt. A sérülés mértékéről addig nem lehet nyilatkozni, amíg ezek a vizsgálatok be nem fejeződnek, további információkat a diagnózis elkészülte után közöl a FIS.

A 34 éves, kétszeres összetett világkupagyőztes alpesi síző júniusban jelentette be, hogy az idei lesz az utolsó szezonja.

Gut-Behrami 2022-ben Pekingben szuperóriás-műlesiklásban aranyérmet, óriás-műlesiklásban bronzérmet nyert az ötkarikás játékokon, s van még egy bronza is lesiklásban a 2014-es szocsi olimpiáról. Az összetett világkupa győztesének járó nagy kristálygömböt 2016-ban és 2024-ben emelhette a magasba.

A 2007 óta tartó profi pályafutása során eddig 48 világkupafutamot nyert, amivel ötödik a női örökranglistán. Világbajnokságokról két arany-, négy ezüst- és három bronzérme van, az elsőt még 2009-ben Val-d'Isere-ben, a legutóbbit az előző szezonban, Saalbachban szerezte.

 

