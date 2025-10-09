Milánó 2026: Kozuback Kamilla biztos benne, hogy ott lesz a játékokon

Kozuback az M1 aktuális csatornának felidézte: a pekingi játékokra az utolsó pillanatban szerzett indulási jogot, jelenleg pedig kvalifikációt érő pozícióban van, ezért dolgozott az elmúlt négy évben.

„Biztos vagyok benne, hogy ott leszek majd” – fogalmazott. Elmondta: a kvalifikációhoz a világranglistán az első harmincban kell lenni slopestyle-ban és big airben, az utolsó világkupa-versenyt január 18-án, a kvalifikációs időszak zárónapján rendezik. Ezt követően hozzák nyilvánosságra hivatalosan a kvótákat, amelyekből ebben a két számban a MOB honlapjának márciusi beszámolója alapján már rendelkezik eggyel Magyarország.

Kozuback augusztusban Ausztráliában tudott havon készülni, a következő időszakban pedig Ausztriában és Svájcban vár rá edzőtábor, a vk-idény november végén, Kínában indul.

Az ötkarikás játékokon szeretné magából a legtöbbet kihozni az adott pillanatban, és arra készül, hogy szépen megcsinálja a trükkjeit.

Krosszban Brunner Blanca világranglistás eredményei már megvannak a kvótához, de még hiányzik a kvalifikációs szabály szerint előírt FIS-pont megszerzése.

A szezon elejéről nyilatkozva Brunner arról beszélt, hogy noha az eddigi eredményei nem ezt mutatják, jó formában volt és a korábbiaknál sokkal erősebbnek, mentálisan jobban felkészültnek érezte magát. Az első 32 hely egyikén kell zárnia a világranglistán, amelyen pillanatnyilag a 30. pozíciót foglalja el. Még három verseny áll előtte – egy decemberben Olaszországban, és kettő januárban Kínában -, úgy véli, hogy amennyiben odateszi magát ezeken, reális lehet a kijutás az olimpiára, amely nagyon nagy megtiszteltetés lenne számára.

A milánói-cortinai olimpiát február 6. és 22. között rendezik.