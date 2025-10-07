Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: két helyszínes megnyitó, országonként négy zászlóvivővel

Vágólapra másolva!
2025.10.07. 17:06
null
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 San Siro
Milánóban nagy, Cortinában pedig egy szimbolikus megnyitóünnepséggel veszi kezdetét február 6-án a téli olimpia, és mindkét rendező városban országonként egy-egy női és férfi, azaz összesen négy zászlóvivő lesz.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelentése szerint az olasz rendezők szakítanak a hagyományokkal és nemzetenként négy zászlóvivővel számolnak.

Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke megerősítette a hírt, egyben jelezte azt is, hogy Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke jóváhagyta a döntést.

A fő megnyitóra február 6-án kerül sor a legendás milánói San Siro Stadionban, míg Cortina d'Ampezzo egyidejűleg egy párhuzamos eseménynek ad otthont, amely bensőségesebb lesz.

 

téli olimpia Milánó 2026 San Siro
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 23. rész: férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó

Egyéb egyéni
2025.10.04. 17:30

Snoop Dogg a téli olimpiáról is tudósít

Téli sportok
2025.09.29. 14:18

Milánó 2026: a FIS október végére halasztotta a döntést az orosz sízők indulásáról

Téli sportok
2025.09.25. 12:09

Milánó 2026: öten pályáznak az egyetlen magyar férfi alpesisí kvótára

Téli sportok
2025.09.23. 09:58

Milánó 2026: doppingvétség miatt eltiltották a szánkósok egyik éremesélyesét

Téli sportok
2025.09.22. 17:54

Milánó-Cortina 2026: hatodik lett a magyar jégtáncpáros, lemaradt a kvótáról

Téli sportok
2025.09.21. 08:52

Műkorcsolya: Vlasenko Aleksandr 11. a rövidprogram után Pekingben

Téli sportok
2025.09.20. 09:15

Dopping miatt módosult három sílövőszám olimpiai sorrendje

Téli sportok
2025.09.19. 18:33
Ezek is érdekelhetik