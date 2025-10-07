Milánó 2026: két helyszínes megnyitó, országonként négy zászlóvivővel

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal jelentése szerint az olasz rendezők szakítanak a hagyományokkal és nemzetenként négy zászlóvivővel számolnak.

Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke megerősítette a hírt, egyben jelezte azt is, hogy Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke jóváhagyta a döntést.

A fő megnyitóra február 6-án kerül sor a legendás milánói San Siro Stadionban, míg Cortina d'Ampezzo egyidejűleg egy párhuzamos eseménynek ad otthont, amely bensőségesebb lesz.