Milánó 2026: a házigazda olaszok legalább 19 érmet szeretnének nyerni

A sportvezető szerdán kiemelte, mivel három éve Pekingben 17 medált nyertek az ország sportolói, ezt a számot mindenképpen szeretnék túlszárnyalni, és nem is csak eggyel. Buonfiglio azt is elmondta, hogy az olimpiai aranyérem mellé 180 ezer, az ezüstért 90 ezer, míg a bronzért 60 ezer eurós pénzjutalom is jár majd a hazai versenyzőknek.

Az olasz téli csúcs az 1994-es lillehammeri olimpián szerzett húsz érem, amivel akkor negyedik helyen zártak az éremtáblázaton.

A sporttörténet harmadik olaszországi téli olimpiája száz nap múlva, február 6-án kezdődik és február 22-ig tart.