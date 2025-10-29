Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: a házigazda olaszok legalább 19 érmet szeretnének nyerni

2025.10.29. 17:23
Luciano Buonfiglio (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Milánó 2026 olimpia 2026
Luciano Buonfiglio, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke szerint 19 érem megszerzése lesz a cél a hazaiak számára a februári, milánói-cortinai téli ötkarikás játékokon.

A sportvezető szerdán kiemelte, mivel három éve Pekingben 17 medált nyertek az ország sportolói, ezt a számot mindenképpen szeretnék túlszárnyalni, és nem is csak eggyel. Buonfiglio azt is elmondta, hogy az olimpiai aranyérem mellé 180 ezer, az ezüstért 90 ezer, míg a bronzért 60 ezer eurós pénzjutalom is jár majd a hazai versenyzőknek.

Az olasz téli csúcs az 1994-es lillehammeri olimpián szerzett húsz érem, amivel akkor negyedik helyen zártak az éremtáblázaton.

A sporttörténet harmadik olaszországi téli olimpiája száz nap múlva, február 6-án kezdődik és február 22-ig tart.

