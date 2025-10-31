Nemzeti Sportrádió

Mégis reménykedhetnek a milánói indulásban az orosz szánkósok

2025.10.31. 18:18
Az orosz szánkósok reménykedhetnek az indulásban a jövő februári milánói-cortinai téli olimpián.

Június közepén a sportág nemzetközi szövetségének (FIL) kongresszusa úgy döntött, hogy semleges színekben sem engedélyezi a részvételt az oroszok számára a következő ötkarikás játékokon, illetve előtte a kvalifikációs viadalokon. Erre válaszul az Orosz Szánkószövetség egy hónappal később bejelentette, hogy a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul.

A CAS pénteki ítélete arra kötelezi a FIL-t, hogy kezdje meg az orosz sportolók semleges státuszának értékelését, azt viszont elutasította, hogy azonnal indulhassanak a nemzetközi versenyeken.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) iránymutatása szerint semleges státuszt azok a sportolók kaphatnak, akik nyilvánosan nem támogatták az Ukrajna elleni háborút, és nem állnak kapcsolatban katonai vagy állami biztonsági szervekkel. A gyorskorcsolyázó Darja Kacsanova például azért nem kapta meg a semleges státuszt, mert az orosz védelmi minisztérium által ellenőrzött klub, a CSZKA Moszkva színeiben sportol.

A CAS pénteki döntése ahhoz vezethet, hogy a Nemzetközi Síszövetségnek (FIS) is el kell kezdenie a semleges státuszok kiadását az oroszok számára a februári téli olimpia előtt.

Az orosz és fehérorosz versenyzők nemzetközi eltiltása 2022 februárja, az ukrajnai háború kitörése óta van érvényben.

