Megvan hol folytatja a Nyíregyházáról távozott légiós

2026.02.16. 10:45
Sztefanosz Evangelu a múlt héten távozott Nyíregyházáról (Fotó: Czinege Melinda, archív)
A Nyíregyháza NB I-es labdarúgócsapata a múlt héten jelentette be, hogy közös megegyezéssel szakított a görög Sztefanosz Evangeluval, akinek már az új klubja is megtalálható az MLSZ adatbáziásban.

 

A 27 éves görög védő, a Nyíregyházáról a múlt héten közös megegyezéssel távozott Sztefanosz Evangelu a szlovén élvonalban 7. helyen álló NK Aluminijhoz szerződött – derül ki az adatbank.mlsz.hu-n található adatlapjáról, bár a szlovén klub még nm jelentette be az érkezését.

Evangelu 2023 óta szerepelt az NB I-ben, előbb Zalaegerszegen, tavaly nyártól pedig Nyíregyházán, összesen 64 meccsen játszott a magyar élvonalban. Szlovéniában egyébként akár magyar csapattársa is lehetne, hiszen ősszel még az Aluminij játékosa volt a debreceni születésű Tanyi Barnabás, aki azonban januárban az amerikai harmadosztályú CT United FC-hez igazolt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, Varasd – Horvátország), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Sztefanosz Evangelu (görög, NK Aluminij Kidricevo – Szlovénia), Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, Radnicski Nis –  Szerbia), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Tamás Olivér (Paksi FC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Alaxai Áron (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
 

 

NB I magyar átigazolás Sztefanosz Evangelu Nyíregyháza Spartacus
