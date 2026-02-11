Megható pillanat: az amerikai műkorcsolyázó a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt szüleire emlékezett

Maxim Naumov élete első olimpiáján 85.65 pontot kapott a rövidprogramban bemutatott előadásáért, amivel a 14. helyen áll. Alighanem a pontszám eltörpül amellett, hogy szülei és egyben edzői emléke előtt adózhatott, akiket egy évvel ezelőtt veszített el. A tragédia tavaly január 29-én történt, amikor Washingtonban a Potomac folyóba zuhant az a repülőgép, melyen az amerikai ifjúsági műkorcsolya-válogatott 11 tagja, valamint négy edző és 13 családtag utazott, tehát 28 fő, de összesen 67 ember veszítette életét.

A katonai helikopterrel ütköző repülőn utazott az 1994-ben párosban világbajnoki címet szerző Jevgenyija Siskova, Vagyim Naumov kettős is. A házaspár 1998 óta élt az Egyesült Államokban, ahol mindketten edzőként dolgoztak, fiuk felkészítéséért is ők feleltek, aki végül nem a lezuhant géppel utazott.