Megható pillanat: az amerikai műkorcsolyázó a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt szüleire emlékezett

2026.02.11. 18:44
Maxim Naumov gyerekkori fotójával, melyen szüleivel volt látható (Fotó: Getty Images)
Alaposan elérzékenyült Maxim Naumov a milánói–cortinai téli olimpián. Az amerikai műkorcsolyázó a rövidprogramja után szüleire emlékezett, akik egy évvel ezelőtt hunytak el repülőgép-szerencsétlenségben.

Maxim Naumov élete első olimpiáján 85.65 pontot kapott a rövidprogramban bemutatott előadásáért, amivel a 14. helyen áll. Alighanem a pontszám eltörpül amellett, hogy szülei és egyben edzői emléke előtt adózhatott, akiket egy évvel ezelőtt veszített el. A tragédia tavaly január 29-én történt, amikor Washingtonban a Potomac folyóba zuhant az a repülőgép, melyen az amerikai ifjúsági műkorcsolya-válogatott 11 tagja, valamint négy edző és 13 családtag utazott, tehát 28 fő, de összesen 67 ember veszítette életét.

A katonai helikopterrel ütköző repülőn utazott az 1994-ben párosban világbajnoki címet szerző Jevgenyija Siskova, Vagyim Naumov kettős is. A házaspár 1998 óta élt az Egyesült Államokban, ahol mindketten edzőként dolgoztak, fiuk felkészítéséért is ők feleltek, aki végül nem a lezuhant géppel utazott.

A 24 éves versenyző a keddi rövidprogramja bemutatása után térdre rogyott, felnézett, és szüleihez szólt („Nézzétek, megcsináltuk!”), majd könnyek között mutatta a kamerának azt a fotót, amelyen gyerekként a szüleivel látható – írja az m4sport.hu.

A műkorcsolyázók 24 fős kűrjét pénteken rendezik, az élen a szintén amerikai, tavalyi világbajnok Ilia Malinin áll.

