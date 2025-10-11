Curling olimpiai előselejtező: magyar vereség a németektől, egy esély maradt a továbbjutásra

A magyarok 3/3-as mérleggel a harmadik helyen zárták az alapszakaszt, és szombat délelőtt azok ellen a németek ellen léphettek jégre az olimpiai selejtezős részvételért, akikkel szemben péntek este sokáig vezettek, ám az utolsó három endet 0-5-tel zárták, így végül alulmaradtak.

A szombati összecsapás második felvonását a rivális 3–0-ra megnyerte, a magyar válogatott pedig ezt követően sokáig csak futott az eredmény után. A hetedik játékrész 2–0-s „elrablásával” sikerült egyenlíteni, de a 7–7-ről induló, mindent eldöntő tizedik endben a rivális bizonyult jobbnak, ezzel nyert és továbbjutott.

A németeken kívül eddig az alapszakaszt megnyert csehek jutottak tovább, harmadikként pedig a 18.30-kor kezdődő magyar–ausztrál párharc győztese csatlakozik a decemberi, kanadai selejtezőtorna mezőnyéhez. Az lesz az utolsó lehetőség az ötkarikás indulás kiharcolására.

A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.