Milánó 2026: nincs változás, az oroszok semleges színekben versenyeznek majd

Kirsty Coventry, a NOB elnöke sajtótájékoztatón közölte, hogy nem lesz újdonság, az oroszok változatlanul semleges és független sportolóként vehetnek részt a téli játékokon.

„A végrehajtó bizottság pontosan ugyanazt a megközelítést fogja alkalmazni, mint amit a 2024-es párizsi olimpián tett. Semmi sem változott” – hangsúlyozta.

Az orosz és fehérorosz sportolókat, akik sikerrel teljesítik a kvalifikációt, először átvilágítják, hogy kapcsolatban állnak-e az orosz hadsereggel, vagy támogatják-e az ukrajnai háborút, mindkettő kizáró tényező.

Előzetesen négy orosz műkorcsolyázó selejtezős indulását hagyta jóvá a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség, hogy megpróbálhassák – semleges színekben – kivívni az indulási jogot a téli olimpiára.

A NOB 2023 októberében függesztette fel az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát, ugyanakkor az orosz és fehérorosz sportolók 2022 februárja, az ukrajnai háború kitörése óta – bizonyos kivételekkel – nem indulhatnak nemzetközi versenyeken.