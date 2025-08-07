Visszavonult az alpesisí világbajnoka, Stephanie Venier

Alig fél évvel a jövő évi téli olimpia előtt a 31 éves versenyző csütörtökön szülőhelyén, Oberperfussban jelentette be, hogy az idei Saalbachban rendezett világbajnokságon szuperóriás-műlesiklásban nyert aranyérme után befejezi profi pályafutását.

Venier saját bevallása szerint a vb-címe után már nem találta meg a szükséges motivációt ahhoz, hogy az edzéseken kínozza magát és hogy kihozza magából az utolsó „százalékokat”. Karrierje legnagyobb sikerét követően az elmúlt szezon végén már nem versenyzett többet, és a tengerentúli világkupa-döntőt is ki kellett hagynia.

A tiroli síelő 2017-ben szerzett egy vb-ezüstöt is lesiklásban, míg idén a csapatkombinációban bronzzal tette teljessé a medálgyűjteményét. A világkupa-sorozatban három futamon diadalmaskodott.