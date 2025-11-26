Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: Brignone újra reménykedik az indulásban

2025.11.26. 17:31
Federice Brignone reménykedhet az olimpiai indulásban (Fotó: Getty Images)
Milánó-Cortina 2026 Federica Brignone alpesí sí
Federica Brignone, az alpesi sízők világkupa-sorozatának többszörös győztese áprilisi súlyos sérülése ellenére újra reménykedik, hogy indulhat februárban a milánói-cortinai téli olimpián.

Úgy tűnt, Federica Brignone, az olasz alpesísi-királynő, Fereica Brignone nem lehet ott a hazájában rendezett téli olimpián, amikor áprilisban az olasz bajnokság Val di Fassában rendezett óriás-műlesikló számának második futamában elveszítette az irányítást lécei felett, megbotlott és átesett az egyik kapun. A balesetet követően helikopterrel szállították a trentói kórházba, ahol megállapították, hogy a 35 éves síelőnek a bal lábában április elején több helyen eltört a sípcsontja, a szárkapocscsontja és a térde is.

Az olasz téli sportágak szövetsége (FISI) szerdán bejelentette, hogy Brignone befejezte a rehabilitáció első szakaszát, és az orvosi bizottság engedélyezte számára, hogy újra síeljen. A kétszeres világbajnok a súlyos baleset után 237 nappal ismét felcsatolta a lécet és néhányszor óvatosan lesiklott a Cervinia lejtőin a válogatott edzőinek kíséretében.

„Ebben az időszakban a stabilitás és az önbizalom visszanyerése a cél. Az edzőtermi tréningek és a sípályán töltött napok váltakoznak majd a programjában” – tette hozzá a FISI.

Azt a dátumot még nem tűzték ki, amikor ismét teljes erőbedobással edzhet Brignone, így még azt sem, mikor versenyezhet ismét. Októberben még azt nyilatkozta: csak akkor indul az olimpián, ha fizikailag valóban készen áll.

„Az az álmom, hogy ott lehessek. Próbálkozom, nagyon keményen dolgozom érte” – mondta egy hónappal ezelőtt.

Brignone az előző idényben óriás-műlesiklásban, három éve pedig kombinációban nyert világbajnoki aranyérmet, de ötkarikás játékokon még nem állhatott a dobogó legmagasabb fokára, két ezüst- és egy bronzérme van. A legutóbbi idényben a világkupában másodszor nyerte meg az összetettet, továbbá a lesiklást és az óriás-műlesiklást is, így több számban is aranyesélyesként várná a számára hazai rendezésű téli olimpiát.

Elméletileg részt vehet a február 6-án kezdődő ötkarikás játékokon anélkül, hogy előtte versenyezne, mivel a FISI fenntartja a jogot, hogy akkor is a válogatott keretbe jelölje, ha nem felel meg a szokásos válogatási elveknek.
 

 

